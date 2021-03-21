Соединенные Штаты получат «стратегический овердрафт» для одновременного противостояния Китаю и России.

Китай Россия. Фото: VCG

После двух дней очень интенсивного, но впечатляющего диалога с Соединенными Штатами на Аляске Китай будет приветствовать своего близкого и могущественного стратегического партнера Россию у себя дома для обмена информацией и расширения сотрудничества, поскольку китайские эксперты заявили, что администрация Байдена продвигает два основных государства, обладающих ядерным оружием. силы подойти поближе, что заставит США столкнуться с «стратегическим овердрафтом».

Китайские эксперты заявили, что приглашение России посетить Китай после встречи на Аляске показывает, что стратегическое взаимное доверие между Пекином и Москвой очень высокое. Поскольку российско-американские отношения испортились после того, как Россия недавно отозвала своего посла в США, России необходимо координировать с Китаем то, как вести себя с США, а также региональные проблемы, такие как ядерная сделка с Ираном, ядерная проблема Кореи. Полуостров, мирный процесс в Афганистане и Сирии.

По приглашению государственного советника Китая, министра иностранных дел Ван И, министр иностранных дел России Лавров Сергей Викторович посетит Китай с понедельника по вторник, сообщает МИД Китая.

По данным Госдепартамента США, когда министры иностранных дел Китая и России проведут свою встречу, госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель, Бельгия, с понедельника по четверг, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО и пообщаться с лидерами Европейского союза. .

Во время поездки Блинкен проконсультируется с официальными лицами Европейского союза, чтобы увидеть, как они могут «работать вместе на основе наших общих ценностей, чтобы противостоять глобальным вызовам, исходящим от Ирана, России и Китая».

Некоторые наблюдатели обеспокоены тем, что это может увеличить риск новой холодной войны, в то время как Соединенные Штаты сотрудничают с Европейским союзом, а Китай – с Россией, но китайские аналитики считают, что глобализация делает начало новой холодной войны весьма маловероятным, но тем не менее значительным. -соревнование власти неизбежно. Соединенные Штаты совершат огромную ошибку, если решат одновременно противостоять Китаю и России.

Ли Хайдун, профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел, сказал, что еще слишком рано говорить о наступлении новой холодной войны. Однако этого нельзя исключать, и вероятность повышается из-за неправильной и опасной внешней политики Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты хотят новой холодной войны, чтобы устранить своих соперников, Китая и России, и их дипломатическая политика в отношении других крупных держав всегда была сосредоточена на конфронтации, но Китай и Россия хотят, чтобы отношения между крупными державами были более тесными и инклюзивными. Мы надеемся, что Соединенные Штаты осознают, насколько это опасно, если они будут продолжать свою неправильную политику ».

В прошлом некоторые американские стратеги предлагали Вашингтону вместе заставить Москву противостоять Пекину.

Китайские аналитики заявили, что похоже, что администрация Байдена отказалась от любых подобных попыток и стремится вместе противостоять Китаю и России, отметив, что такая поправка – всего лишь еще одна ошибка, и правильный путь – это сбросить проблемную политику в отношении Китая и России. Сосредоточиться на сотрудничестве, а не на конкуренции.

«Эта стратегия работала в прошлом, потому что партнерство между Китаем и Советским Союзом не было равным, поэтому в случае конфликта Соединенные Штаты могут этим воспользоваться. Но сегодня Китай и Россия относятся друг к другу на равных», – сказал Ян. Джин, эксперт Института российских исследований, сказал в воскресенье Global Times, что Восточная Европа и Центральная Азия Китайской академии общественных наук.

Ян сказал, что партнерство между Китаем и Россией дополняет друг друга, особенно после эпидемии, они нуждаются в помощи друг друга для содействия экономическому восстановлению, добавив, что они оба сталкиваются с общей угрозой со стороны Соединенных Штатов, поэтому у них нет шансов. Соединенные Штаты, чтобы разделить их. .

Соединенные Штаты совершают ту же ошибку, которую Советский Союз совершил во время холодной войны, когда отказался относиться к Китаю как к равному. Советский Союз пытался одновременно противостоять Китаю и Соединенным Штатам, что привело к их провалу и, в конечном итоге, к краху. Ян сказал, что сегодня Китай сильнее, а власть России по-прежнему велика, поэтому администрация Байдена может столкнуться со “стратегическим овердрафтом”.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на пресс-конференции в начале этого месяца, что Китай и Россия продолжат сотрудничество в борьбе с цветными революциями и дезинформацией, а также в совместной защите политической безопасности в 2021 году.

Ян сказал, что цветные революции, которые беспокоят Китай и Россию, в основном спровоцированы или созданы Соединенными Штатами и их союзниками, причем не только внутри Китая и России, но и в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, которые имеют тесные отношения с Китаем. и Россия такие же. Под этой угрозой.

«Борьба с« цветными революциями »- важная задача для Китая и России не только с точки зрения защиты самих себя, но и с точки зрения защиты мира и стабильности в регионе. Обе страны могут сотрудничать в обмене разведданными и совместных операциях против незаконных западных организаций, которые могут создать дезинформацию для разжигания нестабильности. кибербезопасность и т. д. и т. д. “

Лавров и другие российские делегаты станут первой крупной иностранной делегацией, которая посетит Китай в 2021 году, и помимо обсуждения своих совместных операций с США, они также обсудят, как улучшить двусторонние отношения в сферах торговли, инвестиций, науки, по словам экспертов, в области технологий, вооруженных сил и безопасности.

«Этот год имеет выдающееся значение в отношениях между Китаем и Россией, поскольку он отмечает двадцатую годовщину Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В этом контексте для обеих сторон важно интенсифицировать контакты ради официального представителя МИД Китая Чжао Лицзянь на пресс-конференции в четверг “Основа для роста двусторонних отношений в этом году”.