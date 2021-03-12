Соединенные Штаты по-прежнему намерены остановить трубопровод Путина?

Трубопроводы, идущие в Северный поток-2, показаны 15 февраля 2021 года на севере Германии. (Фотографии Imago / Йенс Колер через Reuters)

Растет обеспокоенность тем, что жестокое давление со стороны немецких промышленников вызвало отклик у чиновников среднего звена в Государственном департаменте США и Совете национальной безопасности, которые откладывают введение санкций, направленных на прекращение проекта Путина – газопровода «Северный поток – 2».

Задержка не только игнорирует прямую директиву Конгресса, но и может позволить России завершить строительство 90 процентов завершенного трубопровода в ближайшее время, возможно, уже в июне. Такая перспектива разозлила и разочаровала законодателей-демократов и республиканцев, которые утверждают, что жесткие санкции, утвержденные в декабре 2020 года, требуют от администрации только определения, а затем наложения санкций на все организации, участвующие в строительстве трубопровода, чтобы предотвратить его завершение.

Были разосланы письма с целью оказать давление на правительство Соединенных Штатов, проводились встречи между представителями Конгресса и чиновниками Госдепартамента, но до сих пор нет прогресса. Соавтор санкций сенатор Тед Круз зашел так далеко, что в знак протеста приостановил слушания по назначению Байдена, Уильяма Бернса, ЦРУ. Круз Распространять В Твиттере.

Между тем Путин ничего не говорит, кроме действий. Как только Джо Байден стал президентом Соединенных Штатов, русские перезапущен строительство спорного трубопровода. Сейчас в укладке труб задействовано семь судов. Этот флот предназначен для скорейшего завершения проекта в преддверии осенних выборов 2021 года в Германии, когда ожидается, что партия зеленых, выступающая против строительства нефтепровода, войдет в правительство.

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Сага о трубопроводе, казалось, закончилась после последнего раунда санкций США в конце 2020 года, но теперь она проходит без объяснения причин. Почему задержка, когда санкции были одобрены подавляющим большинством и когда сам президент Байден назвал трубопровод «плохой сделкой для Европы»? И почему Путин спешит завершить проект, когда Партия зеленых Германии, скорее всего, возьмет на себя управление и не получит разрешения на работу?

«В Украине и в большей части Европы считают, что санкции США вводятся не намеренно, чтобы позволить Кремлю прекратить работу« Северного потока – 2 », – говорит Александр Харченко, генеральный директор Украинского исследовательского центра энергетики. «Трудно поверить, что этого хочет президент Байден, но, решив не применять законы США о санкциях и отказавшись наказывать множество судов и компаний, открыто участвующих в прокладке трубопроводов, это равносильно политике защиты российского Северного потока-2. трубопровод.”

Отчеты Указывать Аманда Слоут, директор Европейского совета национальной безопасности в Европе, предостерегла изнутри от слишком поспешных действий по введению дополнительных санкций против Nord Stream, поскольку администрация работает над исправлением отношений США с Германией. «Многие люди в администрации чувствуют, что с немцами ужасно плохо обращаются, и они хотят восстановить эти отношения», – сказал бывший сотрудник национальной безопасности, близкий к Белому дому.

Нет никаких сомнений в том, что отношения США с Германией важны. Однако почти нет сомнений в том, что Германии не следовало поддерживать российский трубопровод, против которого выступает большинство европейцев, что сделало бы континент еще более зависимым от Кремля.

Еще одна стратегическая проблема заключается в том, что трубопровод пройдет в обход Украины, которая в настоящее время сдерживает дальнейшую агрессию России на ее восточной границе. «Северный поток – 2» сделает украинскую газотранспортную систему устаревшей и снимет одно из основных ограничений, предотвращающих крупную военную эскалацию Кремля. Немцы взяли на себя обязательство обеспечить непрерывную транспортировку российского газа через Украину, но на самом деле это обещание может выполнить только Путин.

Лоббистам, похоже, удалось создать обманчивую версию о том, что Германия в какой-то мере является жертвой, а не партнером России в процессе разработки. На самом деле немецкие промышленники заключили с Путиным выгодную сделку, воспользовавшись преимуществами российского газа по сниженной цене, чтобы стать крупным центром и поставщиком газа в Европе. Германия продвинулась вперед, несмотря на возражения США и подавляющего большинства в Европейском парламенте, который дважды осуждал трубопровод как угрозу безопасности.

Другой причиной задержки с исполнением штрафов является утверждение о недостаточности доказательств для идентификации судов и соответствующих лиц. Но члены обеих партий в Комитете по иностранным делам Палаты представителей послали А. Сообщение Несколькими неделями ранее госсекретарь Энтони Блинкен обычно называл причастных к этому людей – Морское управление Дании. Публиковать Названия и права собственности на корабли.

Сенатор Жанна Шахин (демократия), член комитета по международным отношениям и вооруженным силам, 12 марта прокомментировала: «Здесь у нас мало времени, чтобы что-то сделать до того, как будет завершен трубопровод». Действуйте очень быстро ».

Противники трубопровода в Вашингтоне, округ Колумбия, и по всей Европе считают, что сейчас необходима скорость, чтобы не дать Путину продвинуть дело. «Россия намерена практически завершить строительство трубопровода как можно быстрее. Если он будет присутствовать и будет физически подключен, Кремль откровенно сделает то, что он делал в прошлом. Он просто уберет трубопровод из России в Украину. Кремль сделает это. посреди зимы и предоставить Европе очень простой выбор: либо использовать «Северный поток-2», который не сертифицирован, небезопасен и несовместим, но существует, либо нет газа для отопления, – говорит Вадим Гламаздин, старший советник генерального директора Нафтогаза Андрей Коболев. .

В 2016 году во время Петербургского экономического форума вице-президент «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что вскоре после ввода в эксплуатацию линий «Северный поток» и «Турецкий поток» «Газпром» остановит тысячи километров трубопроводов и станций высокого давления в своем центральном коридоре на Украину. Сообщается, что участки трубопровода возле Украины уже демонтированы.

Поэтому к обещаниям Германии или России сохранить украинскую линию относились с таким подозрением. Сам украинский трубопровод может остаться прежним, но трубопроводов, по которым российский газ поступает в Украину, не будет. Европа окажется заложницей путинского газа, путинских цен и требований Путина.

Дайан Фрэнсис – старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, главный редактор National Post в Канаде, заслуженный профессор Школы менеджмента Теда Роджерса Университета Райерсона и автор десяти книг.

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Питер Дикинсон

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