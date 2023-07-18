Создатель Stardew Valley раскрывает новые подробности о версии 1.6

Еще в апреле Эрик «ConcernedApe» Бароне подтвердил, что их симуляция образа жизни в Stardew Valley получит обновление версии 1.6.

Хотя основное внимание уделяется изменениям в моддерах, есть некоторый новый игровой контент. Сейчас в Новое обновление в социальных сетяхон немного рассказал о том, чего ожидать от создания этой игры.

По словам Барона, будет «новый фестиваль, новые элементы, больше диалогов и секретов». Это также дразнит больше сюрпризов! Это следует за июньским тизером «Iridium Scythe».

Выйдет в Stardew Valley 1.6…

Новый фестиваль

— Новые предметы

— Больше диалогов

Секреты

-???— Обеспокоенная обезьяна (ConcernedApe) 17 июля 2023 г.

Приверженность Барона этой новой версии Stardew Valley приводит к тому, что он делает временный перерыв в своем новом предприятии Haunted Chocolatier, чтобы закончить его.

Предыдущее крупное обновление Stardew Valley (v1.5) было выпущено в феврале 2021 года. Оно добавило новые параметры игры, включая «Пляжную ферму», расширенные параметры настройки игрового процесса, локальный совместный режим с разделенным экраном и многое другое.