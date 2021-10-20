Солнечная буря подтверждает поселение викингов в Северной Америке ровно 1000 лет назад | археология

Задолго до того, как Колумб пересек Атлантику, восемь построенных из дерева зданий, покрытых дерном, стояли на крыльце над болотом и ручьями на северной оконечности канадского острова Ньюфаундленд, что свидетельствовало о том, что викинги первыми достигли Нового Света.

Но точно, когда викинги отправились основать поселение L’Anse aux Meadows, это оставалось неясным до сих пор.

Новый тип метода датирования с использованием древней солнечной бури в качестве ориентира показал, что поселение было заселено в 1021 году нашей эры, ровно тысячу лет назад и за 471 год до первого путешествия Колумба. Этой техникой были обработаны три куска дерева, вырубленных для поселения, все относящиеся к одному году.

Путешествие викингов представляет собой множество вех для человечества. Поселение является первым известным свидетельством трансатлантического перехода. Он также отмечает место, где люди, наконец, осадили мир, которые тысячи лет назад отправились в Северную Америку по сухопутному мосту, который когда-то соединял Сибирь с Аляской.

«Эти северные европейцы должны прославиться за то, что они были первым человеческим сообществом, пересекшим Атлантику», – сказал геолог Майкл Д. из Университета Гронингена в Нидерландах, руководивший исследованием, опубликованным в среду в журнале Nature.

Викинги путешествовали по Европе, иногда колонизируя, а иногда торгуя или совершая набеги. Они обладали исключительными навыками в строительстве лодок и навигации и основали поселения в Исландии и Гренландии.

«Я думаю, что справедливо будет охарактеризовать поездку как экспедицию и поиск новых источников сырья», – сказал Де. Многие археологи считают, что главной мотивацией их поисков этих новых земель было открытие, в частности, новых источников древесины. Принято считать, что они покинули Гренландию, где практически нет древесины, пригодной для строительства ».

Эпоха викингов условно определяется как 793–1066 гг. Нашей эры, и она обеспечивает широкий диапазон сроков трансатлантического перехода. Обычное радиоуглеродное датирование – определение возраста органического вещества путем измерения содержания в нем определенного радиоактивного изотопа углерода – оказалось очень неточным, пока что L’Anse aux Meadows, обнаруженный в 1960 году, хотя существует общее мнение, что это был 21 век.

Новый метод датирования основан на том факте, что солнечные бури производят отчетливый сигнал радиоуглерода в годичных кольцах роста дерева. Было известно, что в 992 году нашей эры произошла сильная солнечная буря – взрыв высокоэнергетических космических лучей от Солнца.

Во всех трех исследованных бревнах от трех разных деревьев, 29 годичных колец образовались после тех, которые имеют свидетельства солнечной бури, то есть дерево было срублено в 1021 году, сказала археолог из Гронингенского университета Марго Коэтмс, первый автор исследования.

Ди сказал, что это не местные аборигены пилили древесину, потому что были доказательства наличия металлических лезвий, которых у них не было.

Де сказал, что продолжительность оккупации остается неясной, хотя она могла длиться десять лет или меньше, и, возможно, 100 норвежцев присутствовали одновременно. Их конструкции похожи на скандинавские постройки в Гренландии и Исландии.

Устные рассказы, называемые исландскими сагами, описывают присутствие викингов в Америка. Написанные столетия спустя, они описывают лидера по имени Лейф Эриксон и поселение под названием Винланд, а также насильственные и мирные взаимодействия с местным населением, включая семьи рабов.

Де сказал, что дата 1021 года примерно соответствует описанию саги, добавив: «И поэтому возникает вопрос: насколько правдивы остальные приключения саги?»