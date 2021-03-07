Солнечный зонд НАСА Parker сделал яркое изображение Венеры | Умные новости

Его окутывает плотная атмосфера. Венера С его ядовитыми серно-желтыми облаками он сделал поверхность планеты твердой, но не лишенной возможности смотреть. Как сообщает Меган Бартельс, во время полета к Солнцу солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe сделал потрясающий снимок Венеры, который неожиданно показал особенности поверхности и атмосферы планеты. Space.com.

В Солнечный зонд Parker Он был запущен в 2018 году для изучения гелиосферы и приблизится к небесному телу ближе, чем любой другой космический корабль, согласно отчетам Эшли Стрикленд для CNN. Используя силу тяжести Венеры, зонд Паркера будет семь раз облетать нашу звезду-хозяин по мере того, как она становится все ближе и ближе в течение семи лет. На борту зонда находится широкоугольный тепловизор Parker Solar Probe. WISPR. Согласно отчету Георгия Дворски, он предназначен для получения изображений солнечной короны и солнечного ветра в видимом свете с помощью двух оптических телескопов. Gizmodo.

11 июля 2020 года во время третьего витка зонда Паркера вокруг Венеры исследователи использовали инструмент WISPR, чтобы сфотографировать планету. Команда ожидала увидеть поверхность Венеры, скрытую облаками, и была удивлена, обнаружив, что WISPR зафиксировал разницу температур на поверхности Венеры.

На изображении-призраке Parker Probe в центре Венеры появляется темное пятно. Это темное пятно является наиболее важным высокогорным регионом на поверхности планеты, называемым «Терра Афродиты», и оно выглядело темнее, чем остальная часть планеты, потому что эта область была на 85 градусов холоднее, чем планета. Space.com Отчеты. Это удивило исследователей, потому что WISPR предназначен для обнаружения видимого света. Если бы WISPR мог сфотографировать поверхность Венеры через ее плотную облачную атмосферу, это означало бы, что он обнаруживал тепловое излучение и обладал ранее неизвестной способностью отображать ближний инфракрасный свет. Gizmodo Отчеты.

«WISPR был разработан и испытан для обнаружения видимого света. Мы ожидали увидеть облака, но камера смотрит прямо на поверхность», – сказал Ангелос Вурлидас, ученый проекта WISPR из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса. утверждение.

На снимке, сделанном в 7 693 милях от Венеры, WISPR также запечатлел светящееся кольцо вокруг планеты и полосы света, катящиеся по переднему плану. Согласно сообщениям, яркое кольцо, также известное как ночное свечение, могло быть вызвано светом, излучаемым атомами кислорода высоко в атмосфере Венеры. Space.com. Согласно сообщениям CNN, полосы на изображении могут быть вызваны космической пылью, следами космических лучей или частицами, отражающими солнечный свет.

По данным CNN, фотографии поверхности Венеры с помощью WISPR похожи на те, что были сделаны японским космическим кораблем Akatoski, который изучает Венеру с 2015 года. Акатоски изучает погодные условия и действующие вулканы на Венере с помощью инфракрасного света.

«WISPR эффективно зафиксировал тепловое излучение поверхности Венеры, очень похожее на изображения, полученные космическим кораблем Акацуки в ближнем инфракрасном диапазоне», – говорится в заявлении астрофизика и члена команды WISPR Брайана Вуда.

Потрясающие изображения, сделанные космическим кораблем Акатуски и WISPR, прошли долгий путь с момента появления первых изображений поверхности Венеры. По словам Эми Шира Тайтл, в 1970-х и 1980-х годах Советский Союз запустил различные спутники под названием Венера для наблюдения за Венерой. Популярная наука В 2015 году «Венера-9» сделала первые снимки поверхности Венеры.

Для дальнейшего изучения атмосферы Венеры и проверки того, улавливает ли WISPR инфракрасный свет Венеры, было сделано больше изображений во время четвертого витка вокруг планеты Parker Probe 20 февраля 2021 года, в 1500 милях от поверхности, согласно докладу Space.com. Результаты снимков появятся не раньше апреля, но они могут раскрыть больше секретов Венеры.

Ученый-планетолог Хавьер Перальта из команды Акацуки комментирует: «Если WISPR сможет уловить тепловое излучение с поверхности Венеры и ночное свечение – скорее всего от кислорода – на окраинах планеты, это может внести ценный вклад в исследования поверхности Венеры . ” Текущая ситуация.