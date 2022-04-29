Сообщается, что российские войска были близки к захвату Зеленского в первые часы вторжения | Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как российские войска были близки к тому, чтобы схватить или убить его в первые часы вторжения.

Зеленского широко хвалили за его реакцию на вторжение через 65 дней после того, как первые российские войска вошли в Украину. Он выступал перед Конгрессом США, Всемирным банком и на вручении премии Грэмми. Борис Джонсон входит в число высокопоставленных лиц, желающих появиться в его компании.

Но его время в качестве лидера страны, подвергшейся нападению со стороны гораздо более могущественного соседа, могло закончиться в течение нескольких часов после начала вторжения. Согласно интервью журналу Time.

В беседе с репортером Саймоном Шустером, который провел две недели в резиденции президента в Киеве, Зеленский рассказал, как российские силы были близки к тому, чтобы найти его и его семью, когда они пытались захватить столичный правительственный район в первый день конфликта.

Хотя многие из его воспоминаний о тех первых часах остались «фрагментарными», Зеленский сказал, что рассвет 24 февраля был примечательным.

После того, как началась бомбардировка, он и его жена Елена Зеленская пошли сказать своей 17-летней дочери и 9-летнему сыну, чтобы они готовились бежать из дома. Мы их разбудили», — сказал Зеленский журналу Time. «Это было громко. Там были взрывы».

Украинские военные сообщили Зеленскому, что российские ударные группы десантировались в Киев, чтобы убить или захватить его и его семью. «До той ночи мы видели такие вещи только в кино», — сказал журналу начальник штаба Андрей Ермак.

Шустер писал, что с наступлением ночи в первый день войны вокруг правительственного района вспыхнули перестрелки. «Охранники внутри комплекса выключили свет и принесли Зеленскому и примерно десятку его помощников бронежилеты и автоматы».

Одним из немногих чиновников, умевших обращаться с оружием, был Алексей Аристович, ветеран украинской военной разведки. «Это было абсолютное безумие», — сказал Аристович журналу Time. «Автоматизация для всех».

По словам Шустера, российские войска предприняли две попытки штурма комплекса, пока семья Зеленских все еще находилась внутри.

Следующей ночью, отклонив предложения о более безопасных районах, включая эвакуацию американских и британских войск, что позволило бы ему сформировать правительство в изгнании, Зеленский вышел во двор, чтобы записать на свой телефон ставшее уже известным видеообращение.

Зеленский сказал в тот момент, что он действительно осознал свою роль в войне. «Вы понимаете, что они смотрят», — сказал он журналу. «Ты икона. Ты должен вести себя так, как должен вести себя глава государства».