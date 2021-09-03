Сообщается, что Pixel 3 включается с сообщением EDL.

Телефон Pixel 3 XL. Рон Амадео

Мили трещины.

полдень. Верхняя часть блестящая и прочная. Дно матовое и гладкое на ощупь. Рон Амадео

Мягкая спинка останавливается, прежде чем коснуться боков. Рон Амадео

Есть еще сканер отпечатков пальцев и двухцветная окраска на задней панели. Рон Амадео

Камера просто немного выскакивает. Рон Амадео

Размер и сила в этом аспекте. Рон Амадео

Порт USB-C, а внизу нет гнезда для наушников. Рон Амадео

Все больше пользователей Pixel 3 и 3 XL говорят, что их телефоны умирают рано. В течение нескольких месяцев отчеты накапливаются Трекер проблем GoogleА также Форумы поддержки, А также Reddit, Все они в основном говорят об одном и том же: однажды телефоны внезапно перестали работать и перестали отвечать на запросы. Телефоны Android не могут загружаться и будут отображать только режим восстановления Qualcomm под названием «Emergency Download Mode (EDL)».

Телефоны, которые отображают режим EDL, – это совершенно бесполезные кирпичи. Некоторые сотрудники Google в потоке поддержки запрашивают сгенерированные Android отчеты об ошибках, которые собирают множество диагностических данных о запущенных процессах. Но пользователи не могут отправлять эти отчеты, потому что телефоны не будут работать в Android. Обычные приемы, используемые для прошивки новой версии Android, не будут работать на устройствах, поскольку пользователи не могут выйти из режима EDL в обычный загрузчик, где они могут использовать стандартный рекомендуемые Инструменты для прошивки, такие как “fastboot” или новый браузер на основе браузера Google. Инструмент Android Flash.

Режим EDL редко используется в сценариях взлома и восстановления Android, но он предназначен для восстановления, предположительно перед загрузкой на телефон любой из стандартных серий загрузки и восстановления Android. При подключении к компьютеру телефоны в режиме EDL будут идентифицироваться как «QUSB_BULK_CID», за которым следует серийный номер. Компьютерная программа, которая взаимодействует с режимом EDL, называется “QPST, »Или« Инструмент поддержки продуктов Qualcomm », и теоретически может попытаться обновить новую версию Android на Pixel 3, предполагая, что вы можете получить полный образ NAND в правильном формате. Google предоставляет впечатляющие десятки Из Pixel 3 можно загрузить системные образы, но это для обычных инструментов для прошивки Android, а не для QPST.

Получение нужных файлов, вероятно, ничего не решит. Мы можем только догадываться о проблеме, но сообщения о том, что телефоны умирают в течение нескольких месяцев, и полное отсутствие возможности восстановления предполагают, что проблема не связана с обновлением программного обеспечения. Это очень похоже на группу аппаратных компонентов с плохим сроком хранения. Все это очень напоминает проблемы с загрузкой Это преследует телефоны LG в течение многих лет, в том числе LG Nexus 5X под брендом Google. В этом случае телефоны внезапно отключатся благодаря Слабые паяные соединения между доской и Процессор.

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Pixel 3 положил начало тому, что Google стал более независимой компанией по производству оборудования (вместо того, чтобы сотрудничать с несколькими конкурирующими производителями устройств Android), и в большинстве отчетов говорится о том, что Pixel 3 производится. от Foxconn. Pixel 3 был выпущен в конец 2018 продолжай продавать около 18 месяцев, Так что, будет ли у вас двухлетняя гарантия, будет зависеть от того, когда вы купили свой телефон. Google недавно расширил Гарантия на Pixel 4 XL В течение трех лет из-за некоторых проблем с оборудованием, таких как случайные перезагрузки и быстрый разряд батареи. Было бы хорошо, если бы компания предложила такую ​​же поддержку владельцам Pixel 3.