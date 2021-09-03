Сообщалось, что израильские удары были нацелены на Сирию, а возле Тель-Авива были слышны взрывы.

Сирийские государственные СМИ заявили, что израильские самолеты нанесли авиаудары близ Дамаска рано утром в пятницу, и вскоре после этого в центральной части Израиля были слышны взрывы.

Не сразу стало ясно, связаны ли эти два инцидента или нет, но, как сообщается, ИДФ расследуют, были ли взрывы вызваны неисправными ракетами ПВО.

Сирия сообщила, что ракеты, выпущенные со стороны Ливана, были нацелены на Дамаск, но заявила, что ее средства ПВО сбили большинство из них.

Вскоре после этого жители близ Тель-Авива сообщили, что слышали по крайней мере один взрыв.

Израильские военные заявили, что изучают возможность того, что сирийская ракета ПВО, не попавшая в цель, могла упасть в этом районе или у побережья, сообщают еврейские СМИ.

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Сирен не было слышно, и сообщений о жертвах или повреждениях в Израиле не поступало.

В прошлом сирийские ракеты ПВО случайно сбили российский военный самолет, который по ошибке прилетал на Кипр.

Согласно своей политике, израильские военные никак не комментируют предполагаемые удары по Сирии.

Видео, выпущенное SANA, якобы показывает запуск ракеты ПВО, запускаемой в воздух. Вскоре после этого раздался взрыв.

Базирующаяся в Великобритании Human Rights Monitor сообщила, что центры разработки оружия возле Дамаска, используемые поддерживаемыми Ираном ополченцами, стали целью предполагаемых израильских ударов.

19 августа Сирия сообщила о предполагаемых израильских авиаударах со стороны Бейрута.