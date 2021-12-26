Рассказы о кончине России ходят с поразительной последовательностью с момента падения Советского Союза 25 декабря, ровно три десятилетия назад. Выпавшую из своей сверхдержавной базы страна-преемница Советского Союза обычно описывалась как «низкая сила, «была сила» и «сила перемен».

В последние годы самые опасные пророчества о крахе России, распространявшиеся в 1990-е годы, не сбылись, и такие характеристики уступили место признанию того, что Россия на самом деле является «стойкой державой». Но в принципе ничего не изменилось. переименован ли как просто ‘Хлопот власть «или навсегда»ЭсминецВласть, Россия сейчас видится такой, какой она была с тех пор, как она вышла из развалин Советского Союза в декабре 1991 года, — сокрушительной, хотя временами мрачной, мощью некогда великой державы.

Но, как еще раз продемонстрировал кризис на Украине, такая характеристика вводит в заблуждение. На самом деле, они ошибались больше. Россия не является геополитической корзиной, как это было в постсоветскую эпоху. И она не является второстепенным игроком на мировой арене, как ее изображают в западной прессе. На самом деле, как раз наоборот: если смотреть на это без эмоций и в холодном свете realpolitik, то Россия однозначно «большая сила«… Страна, которая обладает значительными инструментами национальной власти и желанием использовать эти инструменты для влияния на политические результаты во всем мире. Любая великая американская стратегия, достойная такого названия, должна учитывать этот неоспоримый факт.

Что касается обладания мощным и разнообразным инструментом власти, нет сомнений в том, что Россия соответствует критерию «великой державы». Безусловно, экономические проблемы и демографические проблемы продолжают преследовать страну. но Легенда о русском отступлении Это точно — легенда.

Сегодняшняя российская армия — это не плохо обученная и хорошо оснащенная толпа призывников, которая плохо себя показала в Чечне в середине 1990-х годов. Во многом опираясь на этот опыт, Москва провела радикальную модернизацию ядерных и обычных вооружений страны, что дало поразительно впечатляющие результаты. Несмотря на то, что между Россией, с одной стороны, и США и Китаем, с другой, все еще существуют некоторые различия, отправить в россию Его возможности «жесткой силы» теперь помещают его в ту же классификацию, что и эти две признанные сверхдержавы — и в союз, совершенно отличный от почти любой другой страны на планете.

Точно так же не может быть никаких сомнений в том, что Москва способна «гибкий» И «Острый«Великие державные возможности. Что касается первого — который в случае России относится к способности государства« заводить дружбу », — Россия разработала огромный арсенал инструментов для создания доброй воли и привлечения политической поддержки. К ним относятся российские СМИ (в том числе Сети RT и Sputnik) российские культурные центры, Русская православная церковь, университеты и российские исследовательские центры. Москва также использует мягкую силу, предоставляя гуманитарную помощь, списание долгов и обеспечение безопасности через международные организации, ориентированные на Россию, такие как Организация Договора о коллективной безопасности.

Наконец, Россия использует мягкую силу, активно продвигая идею о том, что существуют жизнеспособные альтернативы «декадентской» западной либеральной демократии — идея с мягкой силой, которая обращается к множеству недемократических и антидемократических режимов по всему миру.

Затем есть «резкая сила», которая определяется как способность манипулировать информацией, чтобы сеять раздор и неразбериху в целевой стране. В этой сфере у России мало аналогов. Способность Москвы нарушить политическую жизнь за рубежом, манипулируя социальными сетями и традиционными новостными источниками, такими как RT и Sputnik, для распространения дезинформации, может быть беспрецедентной. Добавьте к этому расширенную способность выполнять операции отказа в обслуживании, взламывать частные учетные записи с помощью фишинговых атак и выполнять другие наступательные кибероперации, и тогда начнут проявляться необычайные масштабы мощной мощи России.

Наконец — и это критически важно — одним из ключевых компонентов позиции великой державы всегда было самосознание. Если у страны есть определенные возможности жесткой, мягкой и жесткой силы И Она ведет себя как сверхдержава, тогда сейчас большая сила. Вряд ли можно сомневаться в том, что Россия Понимать сам таким образом.

Сегодняшняя Россия является наследницей древней и непреходящей идентичности, зародившейся во время правления Петра Великого и продолжавшейся в советское время, как крупного игрока на международной арене. Правящий класс страны чувствует это до мозга костей и действует соответственно. И эта идентичность, разделяемая правителями и управляемыми одинаково, вынуждает Россию действовать как великая держава, проецируя мощь по всему миру даже в отсутствие неотложных экономических императивов или проблем безопасности. Почти агрессивную роль России за рубежом достаточно легко объяснить ее материальными интересами или даже имперскими стремлениями. Но как можно объяснить его обширные и настойчивые попытки повлиять на политические результаты в Латинской Америке, странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии? С точки зрения руководства России, ответ ясен: великие державы имеют глобальный охват, а Россия — великая держава, и поэтому Россия должна иметь глобальный охват. Просто.

Таким образом, вряд ли можно сомневаться в том, что Россия — великая держава. Содержит все ингредиенты и проходит все тесты. Но что это значит для США?

Проще говоря, признание статуса России как великой державы — это признание того, что заводские настройки международных отношений снова начались. Мы были ослеплены тем фактом, что многополярность является конфигурацией власти по умолчанию в международной системе на три четверти века, сначала биполярность во время холодной войны, затем однополярность в эпоху после холодной войны, а теперь иллюзию второй Холодная война с Китаем. Но, как ясно показывает честная оценка российской мощи, это не биполярный или однополярный момент. Это эпоха многополярного соперничества великих держав. Заблуждение, будто это что-то еще — Вторая холодная война или подобная ложная аналогия, в которой Соединенные Штаты являются «единственной оставшейся сверхдержавой», — фундаментальное непонимание геополитической среды, в которой мы находимся сегодня. И наоборот, осознание реальности российской мощи и места России в международной системе — это шаг на пути к стратегической ясности.

Учитывая сопутствующие риски, мы советуем сделать этот шаг.

Эндрю Лэтэм — профессор международных отношений в колледже Макалистер в Сент-Поле, Миннесота.