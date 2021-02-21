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Соревнования по серфингу возвращаются в Хантингтон-Бич – Регистр округа Ориндж

21 февраля, 2021
Emet

Хантингтон-Бич снова стал городом серфинга.

После годичного перерыва на южной стороне знаменитого пирса были проведены соревнования по серфингу – первое соревновательное мероприятие по серфингу, которое будет проведено в округе Ориндж после того, как пандемия коронавируса остановила спорт.

Двухдневный конкурс серфинга в США, который стартовал в субботу 20 февраля, собрал более 100 лучших начинающих серферов на мероприятии, которое помогает серферам в возрасте до 18 лет доказать свое мастерство в серфинге на морозе. Вода.

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Существуют протоколы безопасности, например, требующие от участников не собирать и стерилизовать майки между температурами. Серфинг – один из немногих видов спорта, разрешенных в фиолетовом слое, потому что это бесконтактное занятие и проводится на открытом воздухе.

Накануне мероприятия, в пятницу, 19 февраля, американский тренер по серфингу Бретт Симпсон тренировался в Хантингтон-Бич вместе с национальной юношеской сборной, завоевавшей золотую медаль в 2019 году.

Серия USA West Coast Prime – лишь одно из многих мероприятий по серфингу, которые запланированы на этот год, поскольку ограничения по всему штату ослаблены. Национальная ассоциация школьного серфинга проведет чемпионат Западного побережья 2020 года, который должен был состояться в июле прошлого года в Оушенсайде в конце этого месяца.

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