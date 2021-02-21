Соревнования по серфингу возвращаются в Хантингтон-Бич – Регистр округа Ориндж

Хантингтон-Бич снова стал городом серфинга.

После годичного перерыва на южной стороне знаменитого пирса были проведены соревнования по серфингу – первое соревновательное мероприятие по серфингу, которое будет проведено в округе Ориндж после того, как пандемия коронавируса остановила спорт.

Двухдневный конкурс серфинга в США, который стартовал в субботу 20 февраля, собрал более 100 лучших начинающих серферов на мероприятии, которое помогает серферам в возрасте до 18 лет доказать свое мастерство в серфинге на морозе. Вода.

Серфер проходит мимо плаката на соревнованиях по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Джет Шиллинг катается на коньках во время третьего раунда четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые прошли в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж на фоне пандемии, в которой соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Изабель Кригер занимается серфингом во время соревнований по серфингу в США в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Харрисон Гарднер катается на коньках во втором раунде четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Тайрон Фоменко занимается серфингом во время первого раунда четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые прошли в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, где соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Иезекииль Чой занимается серфингом во время жары на соревнованиях по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Тейлор Стейси катается на коньках в разгар соревнований по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Тревор Перри катается на коньках во время второго раунда четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Серфер проходит мимо плаката на соревнованиях по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж на фоне пандемии, в которой соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Гэвин Франк занимается серфингом во время жары на соревнованиях по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Нико Кули катается на коньках во время первого раунда четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые прошли в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Джет Шиллинг катается на коньках во время третьего раунда четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые прошли в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж на фоне пандемии, в которой соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Тревор Перри катается на коньках во время второго раунда четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Лукас Астон катается на коньках во время первого раунда четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые прошли в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Катание на водных лыжах Рикки Нисида во время первого раунда четвертьфинала чемпионата США по серфингу, который состоялся в субботу 20 февраля 2021 года на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж на фоне пандемии, в которой соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Иезекииль Чой катается на коньках во время четвертого раунда четвертьфинала чемпионата США по серфингу, который состоялся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Серфер проходит мимо плаката на соревнованиях по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж в условиях пандемии, в котором соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Существуют протоколы безопасности, например, требующие от участников не собирать и стерилизовать майки между температурами. Серфинг – один из немногих видов спорта, разрешенных в фиолетовом слое, потому что это бесконтактное занятие и проводится на открытом воздухе.

Накануне мероприятия, в пятницу, 19 февраля, американский тренер по серфингу Бретт Симпсон тренировался в Хантингтон-Бич вместе с национальной юношеской сборной, завоевавшей золотую медаль в 2019 году.

Серия USA West Coast Prime – лишь одно из многих мероприятий по серфингу, которые запланированы на этот год, поскольку ограничения по всему штату ослаблены. Национальная ассоциация школьного серфинга проведет чемпионат Западного побережья 2020 года, который должен был состояться в июле прошлого года в Оушенсайде в конце этого месяца.