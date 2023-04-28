Сотни людей застряли на границе Перу и Чили из-за репрессий против мигрантов

САНТЬЯГО, Чили (AP) — Миграционный кризис на границе между Чили и Перу обострился в четверг, поскольку сотни людей застряли, не имея возможности пересечь границу Перу, чтобы вернуться домой в Венесуэлу.

В основном венесуэльские мигранты стремятся попасть в Перу, чтобы вернуться в свою страну, но Перу не разрешает им въезд из-за отсутствия документов.

Во время остановки на границе двух стран в Южной Америке мигранты сталкиваются с суровым климатом пустыни Атакама, одного из самых засушливых регионов планеты, с очень жаркими днями и холодными ночами. У некоторых есть импровизированные палатки с одеялами, но им не хватает воды и других основных услуг.

Группа иммигрантов побежала через пустыню в сторону Перу, но перуанские офицеры повернули их обратно. Некоторые женщины пожаловались и призвали правительство президента Габриэля Борика Предоставление им автобуса для поездки в Венесуэлу.

На кадрах видно, как мигранты толкают перуанских пограничников при попытке въехать в страну.

Официальные лица в Арике, северном чилийском городе, граничащем с Перу и расположенном примерно в 2000 км (1245 миль) от столицы Сантьяго, объявили в четверг чрезвычайную миграционную ситуацию.

Накануне президент Перу Дина Бульвар объявил чрезвычайное положение в Такне, городе недалеко от границы с Чили, чтобы «поддерживать внутренний порядок» и сдерживать прибытие мигрантов. Объявляя эту меру, президент приписал «преступные действия» иммигрантам.

Булварт сказала, что будет настаивать на конституционной реформе, «чтобы позволить вооруженным силам войти в приграничную зону». Борик, со своей стороны, в конце февраля уже перебросил войска к границе, чтобы не допустить проникновения мигрантов.

Amnesty International призвала Перу и Чили положить конец так называемой «милитаризации» их границ. Лидеры обеих сторон «без необходимости усугубляют ситуацию, превращая ее в гуманитарный кризис, который еще больше угрожает жизни и безопасности этих людей», — сказала Эрика Гевара Росас, директор Amnesty International по Америке.

Чилийское правительство вызвало посла Перу Хайме Помареду, чтобы выразить свое возмущение высказываниями мэра Такны Паскуаля Гезы, который назвал чилийского президента «безответственным» за то, что посол назвал попыткой довести иммиграционные проблемы страны до границы. Помареда публично не прокомментировал встречу.

Мэр Арики Херардо Эспиндола пообещал «предоставить ресурсы» для поддержки нуждающихся, особенно детей и пожилых людей.

«Мы будем действовать со скоростью, необходимой в этой критической ситуации, затрагивающей людей, застрявших на границе», — сказал Эспиндола.

Среди этого тупика спикер Палаты депутатов Чили Владо Мирошевич призвал к созданию гуманитарного коридора, который включал бы все страны региона, чтобы разрешить кризис и обеспечить безопасный проход мигрантов в Венесуэлу.

Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен предупредил о «серьезной гуманитарной проблеме в регионе» и сказал, что решение Булварта «усиливает давление» на границе.

Отъезд мигрантов из Чили произошел вскоре после того, как 10 апреля Национальная прокуратура обратилась к прокуратуре с требованием о заключении под стражу всех, кто пойман на совершении преступления и не может установить свою личность.

Кроме того, в нижней палате Конгресса должна быть обсуждена мера, согласно которой незаконная иммиграция будет классифицироваться как преступление и будет предложено тюремное заключение на срок до 541 дня для любого, кто будет пойман на въезде в Чили по неофициальным каналам.