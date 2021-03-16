Сотрудника GitHub уволили за то, что он сказал, что “нацист” в Slack отказывается вернуть себе работу

Еврейский сотрудник GitHub был уволен за то, что предупредил своих коллег по Slack, чтобы они держались в безопасности от нацистов во время атаки 6 января на Капитолий США, и отказался восстановить свою работу после предложения компании. GitHub сказал TechCrunch.

Представитель GitHub сказал: «Мы предложили восстановить сотрудника сразу после рассмотрения результатов расследования, и ему было отказано». TechCrunch. GitHub поделился тем же заявлением с край.

В заявлении сотрудника говорится: «Мы с компанией пришли к полюбовному решению». TechCrunch. «Я ценю то, что они осуждают превосходство белых и риски, которые они несут для всех». Условия решения неясны, но сотрудник «ранее сказал мне, что требует компенсации или любой другой формы примирения», TechCrunch Она сказала.

GitHub также уволил сотрудника через два дня после того, как 6 января написал его коллегам по Slack «Осторожно, друзья, нацисты вот-вот». Об этом впервые сообщил Заинтересованы в бизнесе. Почти 200 из 1700 сотрудников компании подписали открытое письмо с просьбой дать разъяснения, и Сотрудники начали использовать слово «нацист» в Slack. Описать капитолийских хулиганов.

После независимого расследования генеральный директор GitHub Нат Фридман признал, что:Я сделал серьезные ошибкиВо внутреннем письме сотрудника от 16 января компания предложила ему восстановить работу. Подал в отставку и руководитель отдела кадров компании.

Обновление 15 марта, 20:10 по восточному времениДобавлено: GitHub поделился заявлением с край.