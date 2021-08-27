Сотрудник World Of Warships был отстранен от работы после отправки оскорбительного сообщения в промокоде.

рисунок : мир военных кораблей

Этот месяц был не лучшим NS мир военных кораблей! затем снова, Запустите подозрительную схему монетизации Потом есть сотрудники Отправляет Оскорбительное сообщение игроку прямой трансляции сделает то же самое с игрой.

Если вы только присоединяетесь мы, на прошлой неделе много мир военных кораблей Лучшие фанаты Даже завершение официальной программы сообщества игры На Разработчики Wargaming все больше скрывают использование случайных предметов и добычи NS быки. Обычно это худшее, что может случиться с игрой за календарный месяц, но оказывается, что Wargaming еще не закончена!

Не похож компьютерные игры Отчет, один сотрудник подумал, что сейчас самое подходящее время, чтобы отправить оскорбительное сообщение, скрытое в промокоде, о Streamer (я объясню это через минуту) Кто У него были противоречивые отношения с Wargaming. Этого оператора зовут Тори, кто-то вместо того, чтобы уйти военные корабли добровольная общественная программа я был Его уже выгнали за критику разработчиков.

Код, отправленный в качестве рекламного подарка некоторым россиянам. Поклонники смотрели трансляцию “W0LAXU5FKUTURY5”, и англоговорящие игроки не заставили себя долго думать, а не было ли “FKU” ТЮРИ был на самом деле Сказать «Черт тебя побери, Тори». На этот вопрос вскоре ответили сами Wargaming, признав, что это было сделано намеренно. «Это неприемлемо. Мы провели внутренний аудит и обнаружили, что данная ситуация возникла из-за действий определенного сотрудника», – говорится в одном из сообщений форума, изначально на русском языке, но отправленных на английском языке по адресу компьютерные игры. “ Сотрудник был отстранен от этой работы и по результатам проверки были приняты самые строгие меры.

От имени всех мир военных кораблей Команда, мы приносим свои извинения игрокам и зрителям пятничной трансляции, а главное, приносим свои извинения Тарри. Мы сделали неприемлемое заявление по вашему адресу и полностью осознаем свою ответственность “.

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В качестве еще одного жеста Wargaming выпустила еще один Бонусный код, на этот раз для некоторых игровых жетонов, гласит Турецкая одежда.