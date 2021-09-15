Союз-2.1б со спутником OneWeb запущен с космодрома Байконур – наука и космос

Москва, 14 сентября. Российская ракета-носитель “Союз-2.1б” с ракетой-носителем “Фрегат” и 34 британскими спутниками связи OneWeb была запущена с космодрома Байконур, говорится в сообщении на сайте российской космической компании Роскосмос.

Вывод спутников на орбиту займет около 3,5 часов.

Это был сотый запуск ракеты-носителя Fregat Booster и второй запуск спутников OneWeb с Байконура в 2021 году. Ожидается, что количество британских спутников вырастет до 322.

Первые шесть спутников OneWeb вывели на орбиту ракету-носитель Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане 28 февраля 2019 года. Еще 34 спутника были доставлены в космос 7 февраля 2020 года и столько же – 21 марта с Байконура. космический порт.

Спутники OneWeb впервые были запущены с космодрома Восточный в декабре 2020 года. Всего на орбиту выведено 36 космических аппаратов. Дальнейшие запуски производились с космодрома Восточный 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года и с Байконура 22 августа 2021 года. Следующий запуск запланирован на 14 октября с Восточного.

Обновленное соглашение OneWeb с французским оператором запусков Arianespace предусматривает запуск 16 российских ракет-носителей «Союз» с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск может вывести на орбиту от 34 до 36 спутников OneWeb.