Спортивный арбитражный суд вынес полное решение о двухлетнем запрете на допинг в России

Спортивный арбитражный суд (CAS) выдал полную 186-страничную Арбитражную премию за двухлетний международный спортивный запрет на Россию.

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о своем решении в декабре, в конечном итоге сократив четырехлетний запрет до двухлетнего запрета, при этом единогласно установив, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несовместимо с ВАДА. Тогда подробности запрета огласил только Спортивный арбитражный суд. На этой неделе суд опубликовал полный документ, посвященный предыстории дела и фактам, которые привели к двухлетнему запрету.

Вы можете прочитать полный отчет на 186 страницах здесь.

Как указывалось ранее, это решение не мешает всем российским спортсменам участвовать в Олимпиаде или чемпионате мира. Это применимо к России на институциональном уровне, где стране запрещено принимать или принимать участие в торгах на проведение Олимпийских или мировых мероприятий. Российским чиновникам не дают места в советах директоров крупных спортивных организаций. Российский флаг и гимн не будут разрешены на олимпийских, паралимпийских или мировых соревнованиях, но российские спортсмены могут соревноваться под нейтральным флагом.

задний план

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ввело запрет около года назад, объявив Российское антидопинговое агентство (РОСАДА) несоответствующим требованиям. Запрет последовал за затяжным допинговым скандалом в России, в котором McLaren Reports подробно описала крупную допинговую программу, спонсируемую государством, чтобы помочь защитить российских спортсменов от запрета. РУСАДА вышло из режима соблюдения примерно в то время, когда McLaren представил отчет в 2016 году. Одним из ключевых условий восстановления РУСАДА было предоставление Россией полных лабораторных данных из своей антидопинговой лаборатории в Москве. Но Россия пропустила крайний срок для подачи данных, и когда это произошло, Всемирное антидопинговое агентство заявило, что данные были подделаны по сравнению с данными, просочившимися информаторами в 2017 году.

В ответ Всемирное антидопинговое агентство приостановило действие РУСАДА (а значит, и России на международном спортивном уровне) на четыре года. РУСАДА обжаловало запрет, и КАС частично одобрила его, подтвердив приостановление действия Россией, но снизив его до двух лет.