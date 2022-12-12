Спортивный мир приветствует выход Бритни Гренье из России | спортивные новости

Члены команды Национальной женской баскетбольной ассоциации (WNBA) Бритни Гренье, коллеги-спортсменки и звезды спорта приветствовали ее освобождение из-под стражи в России в четверг, спустя несколько месяцев после того, как ее впервые задержали в московском аэропорту.

Двукратная олимпийская чемпионка признала себя виновной в хранении и торговле наркотиками, но настаивала на том, что совершила «честную ошибку». В ноябре ее перевели в российскую колонию строгого режима.

«Бритни Гринер свободна!» — написала Билли Джин Кинг, легенда тенниса и выступающая за равную оплату труда женщин, в Twitter. «Спасибо президенту Байдену и всем, кто так усердно работал, чтобы обеспечить ее свободу».

Празднование и облегчение находили отклик во взаимосвязанном мире американского женского баскетбола, участники которого месяцами сплачивались за ее освобождение.

«Я не очень эмоциональный человек, но я сильно задохнулась», — заявила журналистам комиссар НБА Кэти Энгельберт.

«(Я) как бы знал в течение нескольких дней, что что-то может случиться, но вы никогда не знаете, снова, пока это не произойдет … Когда это произошло сегодня утром — эмоционально, это все, что я могу сказать».

Тренер женского колледжа Южной Каролины Дон Стейли, член Зала славы, которая тренировала Гренье до олимпийского золота в Токио, сказала Reuters News, что ответила на ее звонок.

«Вы знаете, это была настоящая поездка на американских горках. Вы поднимаетесь со взлетами и падениями», — сказала она. — Но ты все еще веришь.

WNBA и ее мужская коллега, Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), призвали к созданию восьмерки всех звезд.

«Мой лучший друг по дороге домой!!!!! Я люблю тебя БГ!!!» Эмма Кэннон, которая играет за Indiana Fever и ранее выступала за Grenadiers Mercury, написала в Twitter.

Коллега Меркьюри Брианна Тернер написала в Твиттере: «Спасибо всем, кто сохранил имя Бритни Гренье».

Министерство иностранных дел России заявило в четверг, что заменило Гринера бывшим российским торговцем оружием Виктором Бутом.