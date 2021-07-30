Спортивный мир устал от политического давления на российских спортсменов, глава внешней разведки

Москва, 30 июля. Директор российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в интервью ТАСС, что спортивный мир устал от предвзятого и политизированного давления на российских спортсменов.

«Мы считаем, что спортивный мир устал от этой политизированной кампании Запада против мирового спорта, в частности от предвзятого и политизированного давления на российских спортсменов», – сказал он.

«Люди во всем мире наиболее ясно видят, что репутация международных организаций, которая часто связана с политизацией спорта, нанесла наибольший урон. Я имею в виду, прежде всего, Всемирное антидопинговое агентство в значительной степени утратило свой потенциал и понес серьезный ущерб авторитету этой организации ».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде санкций против российского спорта.

После решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции ВАДА будут действовать до декабря 2022 года.

Российские спортсмены соревнуются в Токио под флагом и эмблемой Национального олимпийского комитета России (ОКР), а не под российским национальным флагом и государственным гербом. Гимн России также попал под санкции на Олимпийских играх в Японии.

В настоящее время ОКР занимает пятое место в общем медальном зачете с десятью золотыми, 14 серебряными и десятью бронзовыми медалями.