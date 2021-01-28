Российские СМИ сообщают, что российскому чемпиону по бегу на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову грозит четырехлетний дисквалификация после положительного результата теста на запрещенное вещество. ТВ матч Отчитываемся.

30-летний Чопенков якобы дал образец, содержащий следы фуросемида, мочегонного средства, используемого для контроля веса, что также было связано с его использованием в качестве маскирующего агента.

Эта новость стала серьезным ударом, поскольку российский спорт стремится реабилитироваться в глазах всего мира после допинговых скандалов, которые недавно привели к двухлетнему наказанию Спортивным арбитражным судом.

Шубенков был спортсменом-плакатистом для России и известным спортсменом, которому разрешили участвовать в элитных соревнованиях в качестве сертифицированного нейтрального спортсмена (ANA).

Сергей Шубенков выиграл золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира 2015 года в Пекине © Getty Images

В этом важность вопроса, пишет российский сайт. News.ruМинистр спорта России Олег Матыцын посетил базу Шубенкова в Барнауле, Сибирь, чтобы лично разобраться с этим вопросом.

После победы в беге на 110 м с барьерами в Пекине в 2015 году Шубенков пропустил Олимпиаду в следующем году в Рио-де-Жанейро из-за санкций против России, но оказался одним из спортсменов, которые, как считается, показали себя чистыми и с большим успехом выступили в составе Афганской национальной армии. .

Он выиграл серебряные медали мира как в Лондоне, так и в Дохе 2019.

Он также выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы 2018 года в Берлине, выиграв титулы чемпиона Европы в 2012 и 2014 годах.

Шубенков был одним из немногих российских спортсменов, которым было разрешено соревноваться на международном уровне после запрета 2015 года, введенного руководящим органом мирового спорта, ныне известным как World Athletics.