Справочник по инженерным ценностям — Мощные идеи в свободном доступе > Новости

(Не знаете, о чем этот пост? Ознакомьтесь с Живыми ценностями Bungie как инженерами.)

Ты все еще здесь! Привет! На данный момент вы знаете, почему вы здесь, так что давайте погрузимся…

Когда мы впервые вместе изучили руководство по геометрическим значениям, мы оказались в многодневной ветке чата с несколькими людьми, чтобы исследовать это конкретное значение. Получается, что мы все полностью согласны с «слабой согласованностью», но у нас есть много разных интерпретаций «сильных идей»! Было ли это связано с активной пропагандой, обеспечивающей беспристрастное рассмотрение идей? Смелые предложения, бросающие вызов общепринятому мнению? Продуманные предложения, которые не будут слишком интересными? Этот раздел справочника дал нам возможность углубиться в этот нюанс.

Мы верим, что хорошие идеи могут исходить от любого человека, независимо от его звания, стажа или специальности. Мы стремимся к чувству равенства во всех взаимодействиях.

Мы стремимся обеспечить психологическую безопасность друг для друга. Мы признаем почти всеобщую универсальность синдрома самозванца и пытаемся поддерживать друг друга, свободно демонстрируя уважение и восхищение, уделяя большое внимание тону и контексту критики.

Мы признаем почти всеобщую универсальность синдрома самозванца и пытаемся поддерживать друг друга, свободно демонстрируя уважение и восхищение, уделяя большое внимание тону и контексту критики. Мы стараемся явно показывать всем уважение по умолчанию, даже особенно когда мы с ними еще не работали. Это особенно важно для обеспечения психологической безопасности новых сотрудников, которые еще не заслужили авторитета в организации.

Это особенно важно для обеспечения психологической безопасности новых сотрудников, которые еще не заслужили авторитета в организации. Во время обсуждения и принятия решений мы стараемся отделить идеи от того, кто их предложил. «Около года назад я перешел от разработки геймплея к графике и вскоре после этого начал работать над своей первой серьезной работой по планированию функций. Когда я обсуждал проблему со своим наставником, Марком Дэвисом, ведущим инженером-графиком с более чем двадцатилетним стажем опыт, я был поражен, насколько мои инженеры.Только два чертежа решают проблемы вместе.Было совершенно ясно, что я был на равных в обсуждении, когда мы обсуждали возможные решения и сложности, и никогда не боялся оспаривать или выдвигать идеи.Я всегда чувствовал себя полноправным участником любой дискуссии, и мой вклад имеет большое значение. Ценный и значимый, будь то с Марком, графической командой, другими инженерами или Bungie в целом.В начале карьеры инженером в новой дисциплине, я эволюционировал в свою новую роль и узнал много возможностей, подобных этой, и это разработано для очень интересного и веселого опыта ».

Эбби Уэлч, 2020- READ Событие Apple в октябре 2021 года: чего ожидать

Мы достаточно смелы, чтобы увидеть ошибку. Выглядеть неправильно может быть пугающе, но это имеет решающее значение для нашего успеха. Если мы позволим нашему страху обескуражить нас, мы пожертвуем возможностями для творчества и роста.

Если мы позволим нашему страху обескуражить нас, мы пожертвуем возможностями для творчества и роста. Опыт того, что вас считают неправильным, никогда не должен быть болезненным опытом. Вы должны чувствовать себя приветствуемыми и поддерживаемыми командой. Наша работа по поддержанию психологической безопасности здесь имеет первостепенное значение (см. раздел выше) — мы создаем место, где вам не нужно «напрягаться», чтобы чувствовать себя в безопасности, когда вы ошибаетесь.

Вы должны чувствовать себя приветствуемыми и поддерживаемыми командой. Наша работа по поддержанию психологической безопасности здесь имеет первостепенное значение (см. раздел выше) — мы создаем место, где вам не нужно «напрягаться», чтобы чувствовать себя в безопасности, когда вы ошибаетесь. Мы достаточно смелы, чтобы вносить предложения, которые помогут продвинуть план вперед, даже когда наши шансы ошибиться высоки… Мы не перестаем ждать, чтобы быть на 100% уверенными, что наше предложение будет выглядеть умно.

Мы не перестаем ждать, чтобы быть на 100% уверенными, что наше предложение будет выглядеть умно. Мы достаточно храбры, чтобы видеть, как наши идеи бросают вызов, не чувствуя при этом личной атаки. — Мы стараемся помнить, что уважаем независимо от того.

— Мы стараемся помнить, что уважаем независимо от того. Мы достаточно смелы, чтобы высказывать опасения или идеи, даже если мы не являемся экспертами. Или повышаем их до кого-то более высокого ранга.

Или повышаем их до кого-то более высокого ранга. Мы достаточно смелы, чтобы рано поделиться своими мыслями, Ищите продвижения по службе у других и избегайте шлифовки своих мыслей в одиночку ради большого открытия, которое удивит других. «Во время разработки новой модели движка команда Activity Programming обновляла то, как и где сценарии Activity выполняются в серверной экосистеме. Их распределение между различными факторами в экосистеме позволило добиться большего выражения, но также создало параллелизм для написания сценариев, которые могли зайти в тупик. или иметь неожиданное поведение из-за условий гонки. Чтобы смягчить эту возможность, я предложил процесс проверки кода для сценариев, разработанных дизайнерами, аналогичный проверке инженерного кода. Это не было практикой, в которой дизайнеры имели опыт, и большинство людей, которые слышали мое шоу, думали, что мы не было бы с широкой поддержкой. Поэтому вместо этого мы сосредоточили технический дизайн на концентраторе, чтобы снизить риск с минимальной потерей текстового выражения, и не применяли обзоры текста дизайнера в то время. Обсуждение этого в команде помогло нам быстро определить что решение этой задачи с усердием Настойчивый человек не был правильным решением, хотя это позволило бы нам найти интересное техническое решение».

Эд Кайзер, 2010- READ На карте Resident Evil Village показаны четыре разных локации, которые вы можете посетить.

Мы считаем, что успех помогает группе найти лучший ответ И Он уходит с более крепкими отношениями. Если вы предлагаете лучший ответ, но люди не хотят снова работать с вами, Это не удалось.

Это не удалось. Если вы повышаете эффективность встречи или проекта на 25 %, но люди не хотят снова работать с вами, Это не удалось.

Это не удалось. Если все рады снова работать с вами, но вы не упомянули о большом недостатке или возможности, Это не удалось «Инженерная организация в течение некоторого времени проводила регулярные собрания руководства, на которых менеджеры и другие лица, занимающие руководящие должности, собирались вместе, чтобы обсудить важные вещи™. Когда я, наконец, достаточно занялся своим призванием, я почувствовал, что прекрасно провел время. , Это было прекрасное чувство проверки, но также и пугающее. Я был уверен, что у меня есть что-то стоящее, чтобы внести свой вклад в эту комнату с лучшей и самой яркой Bungie. Когда я, наконец, набрался смелости, чтобы гармонизировать, я был приятно удивлен, что все восприняли мои комментарии так же серьезно как и любой другой. Я понял, что это относится ко всем, кто присоединился к группе. Не было одного доминирующего мнения, которое затмевало бы другие. Все голоса всегда имели значение».

Джеймс Хейвуд, 2007-

Увидимся в следующий раз для Ценности № 4 — Ежедневная практика закрытия!

Инженерное банджи