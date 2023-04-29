Спустя 7 месяцев после последнего танца Серены Уильямс российская теннисистка демонстрирует образцового Пита Сампраса, познавая свое истинное происхождение

В 2014 году из женского профессионального теннисного турнира выбыла первая ракетка мира Динара Сафина. В годы, предшествовавшие выходу россиянки на пенсию, травмы омрачили ее карьеру. Однако в период с 2008 по 2009 год она показывала лучший теннис в своей жизни. В этот период она дошла до финалов Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции. Ее выступление поставило ее на первое место в рейтинге WTA, обойдя таких спортсменок, как Винус и Серена Уильямс.

EssentiallySports недавно имел честь побеседовать с Сафиной. В ходе беседы Сафина много говорила на самые разные темы. В интересный момент во время разговора у Сафины был интересный ответ на вопрос о завершении карьеры Серены Уильямс.

По словам Сафины, выход на пенсию Серены Уильямс не стал концом эпохи.

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Когда Сафина была на пике своих сил, у нее было несколько встреч с Сереной Уильямс, которая ушла на пенсию в 2022 году, чтобы сосредоточиться на работе и семье. Эти встречи дали Сафине возможность изучить Уильямса, которого многие считают величайшим теннисистом Открытой эры. В какой-то момент во время интервью Сафины EssentiallySports ведущий спросил ее о завершении карьеры Серены. «Вы чувствуете, что это конец эпохи в женском футболе?»

Удивительно, но, по мнению Сафиной, нет. По ее словам, поклонники тенниса часто воспринимают уход лучших игроков на пенсию как конец веков. Однако, сказала она, «Кто-нибудь приходите и сыграйте лучше». Когда появятся игроки из следующих поколений. Сафина продолжила: «Так было всегда».

Россиянин также вспомнил чувства любителей тенниса, когда Пит Сампрас был первой ракеткой мира в мужской игре. «Вы помните, когда Пит Сампрас был там, когда все говорили, что у него нет шансов выиграть больше крупных титулов, чем он, а потом вы видите Роджера, затем Рафу, а затем Новака Джоковича».

Сафина тоже упомянула об этом «Теннис становится лучше» И скорость ее улучшения намного выше, чем во время ее футбольной карьеры.

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Как сыграла Сафина против Серены?

Самым ярким моментом Сафиной стала игра против Серены в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2009. Несмотря на доблестные попытки Сафиной удержать Серену в страхе, американка оказалась слишком хороша для россиянки. К концу матча Серена одержала убедительную победу и всего за час обыграла Сафину.

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На Уимблдонском чемпионате 2009 года Сафина дошла до полуфинала. Однако старшая сестра Серены Винус разрушила мечту Сафины о выходе в очередной финал Большого шлема, одержав унизительную победу со счетом 6:1, 6:0. После поражения Сафины Серена поставила под сомнение авторитет россиянки как первой ракетки мира. В конце концов, именно Серена, которая в то время была второй ракеткой мира, забрала домой титул Уимблдона 2009 года.

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