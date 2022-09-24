science

Спутники SpaceX Starlink столкнулись с российским космическим мусором

24 сентября, 2022
Marfa Fedoroa

Согласно сообщениям СМИ, 6 августа космическая группировка SpaceX Starlink «Крик» столкнулась с российским космическим мусором.

Спутники SpaceX в созвездии Starlink приблизились к обломкам российского противоспутникового испытания в ноябре, заявил главный научный сотрудник Comsbook Дэн Олтрог на мероприятии Safe World Foundation во время конференции по малым спутникам в понедельник (8 августа). История впервые была опубликована от SpaceNews (Откроется в новой вкладке).

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