Спутники SpaceX Starlink столкнулись с российским космическим мусором

Согласно сообщениям СМИ, 6 августа космическая группировка SpaceX Starlink «Крик» столкнулась с российским космическим мусором.

Спутники SpaceX в созвездии Starlink приблизились к обломкам российского противоспутникового испытания в ноябре, заявил главный научный сотрудник Comsbook Дэн Олтрог на мероприятии Safe World Foundation во время конференции по малым спутникам в понедельник (8 августа). История впервые была опубликована от SpaceNews (Откроется в новой вкладке).

Компания, которая отслеживает космические объекты и отчитывается перед клиентами, сообщила, что части ныне уничтоженного спутника «Космос 1408» выстроены в линию со спутниками, запущенными на солнечно-синхронную орбиту, то есть на орбиту, которая удерживает Солнце на фиксированной высоте относительно Земли. Земля. .

Олтрог, который назвал близкое столкновение со Starlink «спором о соединении», сказал, что его компания обнаружила более 6000 крупных планов, затрагивающих 841 спутник, что составляет около 30% созвездия. (SpaceX подтвердила, что Starlinks может маневрировать, но не прокомментировала эту историю или то, были ли затронуты какие-либо Starlinks.)

Муфты COMSPOC определяются как два объекта, которые находятся в пределах 6 миль или 10 километров друг от друга.

Новый шторм частично стал результатом запуска SpaceX новой группы спутников, названной Group 3, которые находятся на той же орбите, что и другие солнечно-синхронные спутники, которые в прошлом приближались к обломкам ASAT. «Это орбита, которая была скомпрометирована противоспутниковой системой», — сказал Олтрог.

SpaceNews сообщает, что SpaceX уже отправила на орбиту двух членов своей группировки спутников 10 и 22 июля, оба с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ожидается, что третья группа спутников из этой группы будет запущена в пятницу (12 августа).

Starlink имеет пять «оболочек» или орбитальных слоев. Тесларейт (Откроется в новой вкладке), каждый из которых отличается высотой орбиты с наклонением орбиты, то есть углом между орбитой и экватором Земли. Говорят, что группа 3 находится под углом 97,6 градуса и на высоте 347 миль (560 км).

Тем не менее, SpaceX не застрахована от критики из-за своих проблем с космическим мусором. В августе 2021 года, когда Starlink был намного меньше созвездия, ведущий европейский эксперт по космическому мусору заявил, что спутники были ответственны за более чем половину столкновений на близкой орбите.

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