Сражайтесь с плохими парнями онлайн и побеждайте | работа

Один из моих клиентов однажды пожаловался: «Я думаю, что русские пытаются меня взломать!» Я ответил: «Не принимайте это на свой счет. Вы не одиноки; русские пытаются всех взломать».

Как нашествие библейской саранчи, компьютерные преступники проникли в Интернет и, похоже, намереваются уничтожить все ценное. Конечно, вред наносят не «русские», «китайцы» или «северокорейцы», а просто люди, которые живут в этих странах. Они легко могли быть из Лутона, Оклахома, или Де-Мойна, штат Айова.

Перед лицом такого количества плохих парней в Интернете это может показаться немного сложным. Что должен сделать средний пользователь Интернета, чтобы избежать вреда?

Вот лучшее место для начала: приходите в библиотеку 29 сентября 2021 года, и я покажу вам, как бесплатно изгнать онлайн-плохих парней из вашей жизни.

Это правильно; Среда, 29 сентября, в 18:30. Приходите в центральную библиотеку Норманнской публичной библиотеки, чтобы воспользоваться моей однодневной бесплатной квотой на компьютерную и онлайн-безопасность. Этот класс предоставит вам знания и доступ к инструментам, которые помогут вам, как в классе «Сразитесь с плохими парнями и побеждайте». Зарезервируйте свое место, позвонив в библиотеку по телефону (405) 701-2600, или зарегистрируйтесь на сайте pioneer.libnet.info/event/5524409.

Жалоба «русские меня взламывают» напомнила мне отчеты почти семь лет назад, в которых описывается, как компьютерная сеть «Исполнительного аппарата президента» Белого дома, используемая старшими советниками президента Обамы, подверглась вторжению, скорее всего, со стороны хакеров, работающих на Правительство России.

По словам официальных лиц Белого дома, которые говорили на условиях анонимности, нападения произошли в 2014 году, в начале или середине октября.

Белый дом узнал о вторжении только после того, как получил наводку от «союзника».

Хотя официальные лица утверждают, что никакие конфиденциальные документы не были украдены, многолетний опыт научил меня понимать это значение: «Никакие известные нам конфиденциальные документы не были украдены даже сегодня».

Затем, в апреле 2017 года, во время выступления в Институте Аспена заместитель директора Агентства национальной безопасности Ричард Лидгейт сообщил, что взломали Государственный департамент, сравнив это с «рукопашным боем».

Хотя вы, возможно, не сможете защитить (или не сможете защитить) свой компьютер на том же уровне, что и правительственные эксперты, есть несколько простых в реализации шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уберечь домашний и сетевой компьютеры от рук ваших злоумышленников. интернет-друзья.

«Почему я должен беспокоиться о плохих парнях в Интернете?» Вы можете спросить. «Все, что я делаю со своим компьютером, – это читаю электронную почту, просматриваю веб-сайты и покупаю товары на Amazon, и у меня никогда не было никаких проблем. Кроме того, на моем компьютере нет ничего важного».

Одна из первых вещей, которую вы узнаете в моем классе, это то, что плохим парням в Интернете на самом деле все равно, есть ли что-нибудь важное на вашем компьютере.

Они больше заинтересованы в том, чтобы контролировать ваш компьютер и использовать его в качестве щита, чтобы спрятаться за ним, делая такие вещи, как распространение компьютерных вирусов по Интернету.

Вирусы в Интернете похожи на ураганы на Среднем Западе. Скорее всего, вы можете долго не пострадать, но самые умные в любом случае готовятся, потому что все, кажется, знают кого-то, кто пострадал от урагана. Если вы думаете, что все, что вам нужно для безопасности в Интернете, – это антивирус, что ж … вам нужно больше.

Печальная правда заключается в том, что миллионы умных людей ежегодно грабят миллиарды долларов, и все, что они делают, – это нажимают не на ту вещь в неподходящее время. Это не вопрос интеллекта. Это вопрос образования.

Приходите и узнайте, как быть в безопасности в Интернете. Узнайте, как сразиться с плохими парнями онлайн и выиграть это; Вы будете рады, что сделали.