Склад серебряных колец, браслетов и медалей, захороненный в XII веке, был недавно обнаружен археологами на юго-западе России.

Редкие сокровища, в том числе уникальные «семилучевые кольца», изображающие солнечные лучи, были обнаружены недалеко от Старой Рязани, одного из старейших городов России и места кровожадного монгольского нашествия в 1237 году.

Исследователи говорят, что богатые граждане России обычно прятали свои сокровища от захватчиков, но трубка из 32 частей хранилась за 100 лет до нападения монголов.

Археологи из Российской академии наук и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника надеются, что эта ценная добыча, известная как «Сокровище Исада», без непосредственной угрозы нападения раскроет причину утечки.

Дальнейшее изучение сокровищницы, техники их изготовления и состава металла дополнит наши знания о ранней истории старой Рязани », – сказал исследователь РАН Александр Морозов. От Российской Академии Наук.

«Это раскроет исторический контекст, в котором было спрятано сокровище».

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Средневековые сокровища захоронены на месте старой Рязани, одного из древнейших городов России. Он состоит из нескольких семилучевых колец, которые представляют собой солнечные лучи.

По мнению исследователей, эти изделия хорошо сделаны и являются обычным явлением для традиционной женской одежды, которую носила древняя группа людей, живущих в России, – волжские финны.

Кольца с семью лучами, которые, как считается, были завезены с Дальнего Востока, стали отличительной чертой раннесредневековых русских украшений.

Некоторые браслеты имеют три серебряные тесьмы с выгравированными крестами и пальмовыми листьями – их стиль и техника восходят к 10 или 11 векам.

Обнаружен деформированный шлем с остатками спиральных бус и различных придатков.

Клад, найденный в районе Сусталь-Оболи в России, включает в себя металлическую чашу с петлевидной ручкой (вверху) Необычный для региона предмет. Его происхождение еще не обнаружено. READ Веселый военно-морской флот Шотландии запускает конкурсы именования в США и России

Клад, который сейчас находится в районе Сусталь-Оболи в России, включает шесть шестигранных медалей по восемь гривен из драгоценных металлов, которые носят на шее.

Их единый размер – около 4,6 фунта – может использоваться как валюта для гранат или как стандартное средство измерения веса в средневековой России. Они фактически и дали название современной украинской валюте.

Археологи обнаружили металлическую чашу с кольцевой ручкой – необычный для региона объект, происхождение которого до сих пор не установлено.

На данный момент мы можем только предположить, что этот комплекс является ближневосточным импортом, который закончился в Восточной Европе задолго до того, как он был закопан в землю, согласно публикации.

Браслеты и другие предметы, найденные в сокровищнице Исат, были традиционной женской одеждой, которую носили волжские финны в 1100-х годах.

На некоторых браслетах есть три серебряные тесьмы с выгравированными крестами и пальмовыми листьями. По мнению археологов Российской академии наук, их стиль и техника восходят к X или XI веку.

Клад, спрятанный во время осады 1237 года, ранее был обнаружен в старой Рязани: знаменитый рязанский клад Барми – венец князя Руси, ныне хранящийся в Кремле, – был случайно обнаружен в 1822 году.

Археологи говорят, что он был похоронен около 100 лет назад в лесу на берегу реки Оки, крупного притока Волги.

Хотя многие горожане закопали свои ценные вещи во время монгольской оккупации старой Рязани в 1237 году, эта коллекция из 32 предметов, похоже, была накоплена не менее века назад.

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Примерно в 140 милях от Москвы, старая Рязань находилась дальше на восток, чем другие князья Руси, и после недельной осады внук Чингисхана пал первым от Патту-хана.

Войска Хана покорили большую часть России, а его преемники, известные как Золотые Сердца, правили центральной и южной Россией на протяжении десятилетий.

Десятки сокровищ были найдены в осаде старой Рязани с 19 века.

Сокровище в Sustal Oboli Сокровище в Syst. Он был найден в лесу на берегу реки Оки, крупного притока Волги.

Однако этот накопитель – иностранец. Основываясь на анализе ювелирных украшений и керамики поблизости, группа РАН датирует его концом 11 или началом 12 века.

«Происхождение предметов исатского клада позволяет нам рассказать о скрытом времени в ранней истории старой Рязани, в которой гораздо больше пустых мест», – сказал в своем заявлении археолог РАН Игорь Стрыкалов.

«Клад Исада явно старше старинного рязанского клада, в котором есть и другие виды украшений, выполненные простым и древним способом».