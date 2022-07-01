Срыв русской войны в Украине Исследования древней жизни



Сохранившееся тело 39-тысячелетнего мамонта было найдено в вечной мерзлоте Сибири на Юкагирском побережье.Фото: Иван Секретарев/Associated Press/Shutterstock

Сибирь — сокровищница палеонтологов. Уже более десяти лет Лов Дален, генетик-эволюционист из Шведского музея естественной истории в Стокгольме, каждые два года ездит в Россию в поисках останки мамонтов и других существ ледникового периода, сохранившихся в вечной мерзлоте. Ранее в этом году, после двух лет ограничений из-за пандемии, Далин и его команда готовились к долгожданной исследовательской поездке в русские прерии.

Но в феврале Россия вторглась в Украину. С тех пор «все изменилось», говорит он. Из-за ограничений на поездки и штрафов Дален был вынужден отменить экспедицию. Его статус далеко не уникален.

Война поставила многих ученых, связанных с Россией, в неуверенность в отношении будущего их исследований и их отношений с их российскими коллегами. Между санкциями, крахом сотрудничества и отменой полевых работ изучение прошлого по прекрасно сохранившимся образцам древней Руси часто становилось неожиданной жертвой войны.

Что именно конфликт будет означать для поля, пока неясно. Но Далин уверен в одном: «Из-за этой войны мы будем меньше знать о прошлом».

парк ледникового периода

Россия была в центре некоторых из крупнейших археологических и палеонтологических открытий века, в том числе открытия денисовцев, древнего человеческого вида, обнаруженного в сибирской пещере и описанного в 2010 году.1. Сибирь также произвела множество других останков эпохи плейстоцена, которая длилась примерно от 2,5 миллионов лет назад до 11 700 лет назад и в просторечии называется ледниковым периодом.

Именно качество и количество этих останков делают русские экземпляры такими отличительными. До 90% всех известных окаменелостей мамонтов происходят из Якутии, региона в Восточной Сибири. Вечная мерзлота настолько хороша для сохранения органического вещества, что Далин и его коллеги смогли секвенировать ДНК гигантского зуба возрастом 1,6 миллиона лет — самого старого зарегистрированного генома — как они сообщали в прошлом году.2.

В основе многих из этих открытий лежат давние отношения между российскими и зарубежными исследователями. Далин говорит, что война и реакция Запада сделали такое сотрудничество «почти невозможным». Многие западные страны и университеты разорвали связи с российскими учреждениями после вторжения. В июне Соединенные Штаты объявили о прекращении научных связей с Россией.

Большинство из этих положений не запрещают сотрудничество с отдельными учеными в России. Но неопределенность остановила проекты. Ольга Потапова, палеонтолог из заповедника мамонтов в Хот-Спрингс, Южная Дакота, планировала опубликовать статью о шерстистых носорогах и пещерных львах, в которой приняли участие исследователи из России. Но после вторжения она получила электронные письма от некоторых западных коллег, в которых объяснялось, что они больше не могут работать с этими исследовательскими группами. «Все уже поздно, и я не знаю, что делать», — говорит она.

Для западных ученых война вызвала кризис совести, который бушует с тех пор, как Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году. На полуострове находятся важные памятники неандертальцев, и после его аннексии исследователям приходилось запрашивать у России разрешение на доступ к ним.

Теперь, когда есть истории о соотечественниках, прячущихся в убежищах, бегущих из своих домов и в некоторых случаях сражающихся на передовой, многие западные палеонтологи не хотят ничего требовать от российского правительства. «Это кажется грязным», — говорит исследователь, который попросил анонимности, чтобы защитить личности людей, с которыми они работают. Говорят, коллега остался в Киеве охранять городские археологические коллекции. Говорят «это ужасно». «Все, на что вы можете надеяться, — это никогда не оказаться в ситуации, когда вам придется рисковать своей жизнью, чтобы спасти свою группу».

В то же время западные исследователи избегают контактов со своими российскими коллегами, опасаясь пристального внимания Кремля. Более 8000 российских ученых и научных журналистов подписать письмо Они осудили войну, и западные ученые говорят, что их коллеги в России внимательно следят за антивоенными настроениями.

«Тот факт, что один из адресов электронной почты принадлежит США, а другой — российскому, может привлечь внимание», — говорит другой исследователь, пожелавший остаться неназванным, чтобы защитить коллег в России. «Мы на грани того, что что-то может пойти не так, если мы не будем осторожны».



Археологи ведут раскопки в Денисовой пещере, где была обнаружена группа древних гоминидов.Кредит: Эдди Джеральд/Элми

Прерванные исследования

Российский флаг бьют разорванными шпалами. Одной из наиболее пострадавших областей являются исследования древней ДНК, говорит Альберт Протопов, палеонтолог Академии наук Республики Саха в Якутске, Россия.

Большая часть опыта работы с хрупкими ДНК и аминокислотами насчитывает тысячи лет в лабораториях Северной Америки и Западной Европы. В последние годы российские исследователи склонны поручать эту деликатную работу зарубежным коллегам. Эти договоренности привели к денисовскому открытию, в соавторстве с немецкими исследователями, которые секвенировали ДНК из кости пальца, присланной им их российскими коллегами.

Десять лет спустя почти все известные окаменелости денисовцев были обнаружены в одной и той же сибирской пещере. Но между эпидемией и войной получение новых образцов было затруднено, и в результате исследования «остановились», — говорит Катерина Дука, археолог из Венского университета.

«Открытия Денисовой очаровали весь мир», — говорит она. «Видеть этот крах за два месяца очень душераздирающе».

Российские ученые годами развивают собственные возможности секвенирования окаменелостей. Но их продвижение, скорее всего, будет остановлено, пока санкции не позволят лабораториям заказывать реагенты из-за границы.

Потапова, пережившая экономический застой в России после распада Советского Союза, говорит, что нынешний спад повлияет на финансирование палеонтологии и других исследований в России на долгие годы. «С научной точки зрения это было бы разрушительно», — говорит она, добавляя, что ее российским коллегам «повезло бы, если бы они сохранили свои зарплаты».

Должен ли я остаться или я должен уйти?

Протопопов говорит, что многим из его российских товарищей по команде также пришлось приостановить полевые сезоны в Якутии в этом году. Он выразил надежду на скорое возобновление международного сотрудничества, отметив, что Россия и Запад поддерживали тесные научные отношения во время холодной войны. «Это сотрудничество выгодно для всех», — говорит он.

Но даже если ограничения на поездки будут сняты, западные ученые по-прежнему будут опасаться возвращения в Россию. «Ситуация очень нестабильна», — говорит один исследователь, согласившийся говорить на условиях анонимности. «Честно говоря, я не хочу оказаться в российской тюрьме».

Безопасность не является главной заботой. Доступ к сайтам требует разрешений, и западные исследователи опасаются, что официальные лица могут отказать в них в качестве пропагандистского хода. Точно так же возвращение на поле боя, когда президент России Владимир Путин остается у власти, можно рассматривать как молчаливое одобрение его режима.

Со своей стороны, Даллен доволен ожиданием отмены санкций. Он описывает влияние на свои исследования как «непревзойденное безрассудство украинцев».

«Есть вещи поважнее, чем понимание прошлого», — говорит он. Эти окаменелости находились здесь сотни тысяч лет. Они могут еще немного подождать, пока этот вопрос будет решен».