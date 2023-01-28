Ссылка на новостной сайт «Медузы» может (технически) привести вас в российскую тюрьму

когда ты бежишь Крупное приложение, достаточно одной ошибки, чтобы подвергнуть риску бессчетное количество людей. Так обстоит дело с Diksha, образовательным приложением Министерства образования Индии. Они раскрыли личную информацию почти миллиона учителей и миллионов учеников. по всей стране. Данные, которые включали такие вещи, как полные имена, адреса электронной почты и номера телефонов, были общедоступны в течение как минимум года, а возможно, и дольше, что потенциально подвергало пострадавших людей фишинговым атакам и другим видам мошенничества.

Говоря о киберпреступности, банда вымогателей LockBit уже давно действует незаметно благодаря своей профессиональной работе и выбору целей. Но за последний год A.J. Серия ошибок и драмы привлекла к ней всеобщее внимание.что может поставить под угрозу его способность продолжать работу безнаказанно.

Однако шифрование всего на вашем устройстве предназначено не только для преступников. Мы объяснили на этой неделе Как защитить свои файлы с помощью цифрового замка и ключа как в macOS, так и в Windows. Вы знаете, что является прерогативой преступников? отмывание денег, что В отчете Chainalysis, опубликованном на этой неделе, говорится, что этому в первую очередь способствуют всего пять криптобирж.четыре из которых помогли сбросить 1,1 миллиарда долларов в 2022 году.

У таких миллиардеров, как Илон Маск, есть повод для радости. Платформа отслеживания полетов ADS-B Exchange, которая предоставляла данные учетной записи @ElonJet, которая отслеживала частный самолет генерального директора Tesla, была продана. В настоящее время компания принадлежит частной авиационной разведывательной компании Jetnet.. Энтузиасты ADS-B, в том числе создатель ElonJet, теперь запрыгивают на борт, полагая, что новый владелец с большей вероятностью уступит требованиям цензуры, чем Маск и королевская семья Саудовской Аравии.

Но это еще не все. Каждую неделю мы собираем истории, которые мы не освещали подробно. Нажмите на заголовки, чтобы прочитать истории полностью. И оставайся там в безопасности.

Поскольку катастрофическое вторжение России в Украину распространилось за последний год, Кремль также ужесточил репрессии против местных и российских СМИ, чтобы подавить антивоенное инакомыслие. Последней жертвой этих репрессий стал, по некоторым меркам, главный независимый новостной сайт России — Meduza. В четверг российское правительство добавило «Медузу» в свой список «нежелательных организаций», фактически запретив любое сотрудничество или продвижение новостного агентства. Генпрокурор страны дошел до того, что написал в заявлении, что «Медуза» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Хотя «Медуза» уже давно базируется в Латвии, чтобы защитить ее от ограничений и репрессалий со стороны российских СМИ, новая мера делает преступлением для любого человека в России работать на новостное агентство, общаться с журналистами или публиковать ссылку на их веб-сайт, или даже столько же, сколько «лайкает» один из ее постов в социальных сетях. Первое нарушение этих ограничений является защитой от проступка по российскому законодательству и наказывается штрафом, а повторное нарушение является уголовным преступлением с возможным наказанием в виде нескольких лет лишения свободы.

Хотя маловероятно, что кто-то, кто не принимает активного участия в работе новостной организации, получит тюремный срок.Большинство нарушений закона на сегодняшний день приводили к штрафу«Медуза» предупредила россиян и всех, кто приезжает в Россию, чтобы они были осторожны и удаляли посты в социальных сетях, в которых они ссылаются на его контент или продвигают его. Как бы ни применялся закон, его ужасающие последствия, несомненно, будут велики, а строгий запрет на Медузу представляет собой еще один маленький шаг в долгом, медленном сползании России к тоталитаризму.

На этой неделе ФБР объявило, что оно предотвратило операции одной из самых распространенных и разрушительных групп программ-вымогателей в мире, известной как Hive, удалило темную сеть и восстановило ключи дешифрования, чтобы разблокировать системы жертв, которые столкнулись с общими требованиями выкупа в размере 130 миллионов долларов. . «Мы взломали хакеров», — заявила журналистам на пресс-конференции заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. По данным ФБР, в предыдущие годы киберпреступности, подпитываемой вымогательством, Hive пожертвовала более чем 80 сетями и собрала более 100 миллионов долларов в виде выкупа. Но, сотрудничая с несколькими правоохранительными органами, в том числе с федеральной полицией Германии и Нидерландов, ФБР тайно получило доступ к системам группы, отслеживая и в конечном итоге отключая их. Несмотря на эту победу, в легкомысленном объявлении не упоминаются аресты, что позволяет предположить, что, как это обычно бывает в случаях с программами-вымогателями, хакеры Hive, вероятно, находятся в странах, недоступных для западных правоохранительных органов.

ФБР официально указало пальцем на обычного подозреваемого в продолжающемся криптовалютном мире массовых взломов и краж: Северную Корею. В своем расследовании ограбления, в результате которого в прошлом году было украдено 100 миллионов долларов в криптовалюте, бюро предъявило обвинения двум группам хакеров, которые, как считается, были связаны с режимом Ким Чен Ына, известным как APT38 или Lazarus — последний из которых иногда используется в более широком смысле. . Общий термин для различных северокорейских хакерских подразделений. Эти хакеры нацелились на «Мост» Horizon, принадлежащий американской криптовалютной компании Harmony, систему, используемую для осуществления переводов из одной криптовалюты в другую. соединяет ее Они становятся все более прибыльной мишенью для воров., у которого за последние годы украли сотни миллионов криптовалют. Помимо объявления имени и позора, ФБР также сообщает, что часть украденной валюты была конфискована, когда хакеры пытались ее отмыть, и агентство указало крипто-адреса, где до сих пор хранится около 40 миллионов долларов добычи.

Если Мэдисон-сквер-гарден не хотела юридического скандала из-за своего эксперимента по использованию технологии распознавания лиц для обнаружения людей, которым она стремилась запретить свое место, то, вероятно, не стоило начинать с запрета адвокатов. После того, как выяснилось, что MSG использовала распознавание лиц, чтобы помешать адвокатам нескольких компаний, участвующих в судебных процессах против заведения, посещать его мероприятия, а затем ввела этот запрет в жизнь с помощью спорной технологии распознавания лиц, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила владельцам MSG письмо с требованием большего • Информация о методах мониторинга. В письме, в котором указывается, что запрет на привлечение адвокатов призван помешать людям подавать иски против MSG, спрашивалось о надежности технологии распознавания лиц, используемой MSG, и о том, есть ли у нее гарантии против предвзятости. «Любой, у кого есть билет на мероприятие, не должен беспокоиться о том, что ему могут ошибочно отказать во входе из-за его внешности, — написал Джеймс в заявлении, — и мы призываем MSG Entertainment отменить эту политику».