sport

Столицы принимают листовки без Backstrom, Oshi и Mantha.

7 ноября, 2021
Boleslava Sokolova

«Вашингтон Кэпиталз» сегодня вечером встретятся с «Филадельфия Флайерз», и они — короткие игроки, такие как Никлас Бэкстрем, Ти Джей О’Ши и Энтони Манта, все в резерве с травмами.

Взгляните на NBC Sports Washington, где «Кэпиталз» впервые в этом сезоне раскачивают своих Blue Primals.

Блог прямо внизу!

Сегодня исполняется 25 лет Джо Би и Уокеру.

Прочтите нашу признательность.

Джо Бенинати и Крейг Лафлин сегодня вместе празднуют свое 25-летие в качестве играющего дуэта «Кэпиталз».Встраивать твит А также @ Laughlin18Мы не представляем игры Caps без вас. наш конец! ♥ ️ https://t.co/HTP52lZvpX

— РМНБ (российская машина) 6 ноября 2021 г.

Вот заглавные строчки сегодня вечером.

Поклонникам игры были вручены синие световые трубки.

Фуллер уже реализовал пенальти.

Он также сохранил то, что казалось верной мишенью для пилотов.

Дерек Брассард забивает первый гол в матче после неудачной миссии.

Карлсон выглядел смущенным, а Кузнецов поздно откатал картинку. Либо Мартин Феррари выбрал не того парня, либо Кузнецов.

Шон Кутюрье забивает после того, как Дмитрий Орлов не надевал на него наручники впереди. 2-0 Публикации.

Конор МакМайкл сам создает Бретта Лисона. Чудесно. 2-1 ФИ.

Кэпиталз проигрывают Флайерз 2-1.

Алексей Овечкин лидировал с шестью бросками по воротам. Витек Ванецек провел еще один сильный ход, остановив 30 из 32 раундов. Но столицы не смогли решить Мартин Джонс (31 раз отразил).

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