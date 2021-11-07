Столицы принимают листовки без Backstrom, Oshi и Mantha.

«Вашингтон Кэпиталз» сегодня вечером встретятся с «Филадельфия Флайерз», и они — короткие игроки, такие как Никлас Бэкстрем, Ти Джей О’Ши и Энтони Манта, все в резерве с травмами.
Взгляните на NBC Sports Washington, где «Кэпиталз» впервые в этом сезоне раскачивают своих Blue Primals.
Блог прямо внизу!
Сегодня исполняется 25 лет Джо Би и Уокеру.
Прочтите нашу признательность.
Джо Бенинати и Крейг Лафлин сегодня вместе празднуют свое 25-летие в качестве играющего дуэта «Кэпиталз».Встраивать твит А также @ Laughlin18Мы не представляем игры Caps без вас. наш конец! ♥ ️ https://t.co/HTP52lZvpX
— РМНБ (российская машина) 6 ноября 2021 г.
Вот заглавные строчки сегодня вечером.
Лайнс!#capsflyers pic.twitter.com/pZxmW4A2eO
Вашингтон Кэпиталз 6 ноября 2021 г.
Поклонникам игры были вручены синие световые трубки.
Фуллер уже реализовал пенальти.
Скотт Лоутон отрезает Овечкина (в зоне нападения …), и убийцы получают ранний шанс.
Брод-стрит-хоккей 6 ноября 2021 г.
Он также сохранил то, что казалось верной мишенью для пилотов.
а это не?
😏😏 pic.twitter.com/hDgLxr8YkO
— NBCSports Вашингтон (@NBCSWashington) 6 ноября 2021 г.
Теперь это усилие pic.twitter.com/Bunci7jIqg
Вашингтон Кэпиталз 6 ноября 2021 г.
Дерек Брассард забивает первый гол в матче после неудачной миссии.
Карлсон выглядел смущенным, а Кузнецов поздно откатал картинку. Либо Мартин Феррари выбрал не того парня, либо Кузнецов.
Дерек Брассар обгоняет Ванчека и прерывает нулевую ставку 💪 pic.twitter.com/HxbWCCWWwY
— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 7 ноября 2021 г.
Шон Кутюрье забивает после того, как Дмитрий Орлов не надевал на него наручники впереди. 2-0 Публикации.
Шон Кутюрье попадает в грязную зону и удваивает прогресс пилотов! pic.twitter.com/FnAvuC2lR2
— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 7 ноября 2021 г.
Конор МакМайкл сам создает Бретта Лисона. Чудесно. 2-1 ФИ.
Сюрприз! pic.twitter.com/gTFIP7mcbI
Вашингтон Кэпиталз 7 ноября 2021 г.
Кэпиталз проигрывают Флайерз 2-1.
Сделать это интересно поздно, но не удается#capsflyers pic.twitter.com/hfYisQP5Bi
Вашингтон Кэпиталз 7 ноября 2021 г.
Алексей Овечкин лидировал с шестью бросками по воротам. Витек Ванецек провел еще один сильный ход, остановив 30 из 32 раундов. Но столицы не смогли решить Мартин Джонс (31 раз отразил).
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