Столицы принимают листовки без Backstrom, Oshi и Mantha.

«Вашингтон Кэпиталз» сегодня вечером встретятся с «Филадельфия Флайерз», и они — короткие игроки, такие как Никлас Бэкстрем, Ти Джей О’Ши и Энтони Манта, все в резерве с травмами.

Взгляните на NBC Sports Washington, где «Кэпиталз» впервые в этом сезоне раскачивают своих Blue Primals.

Блог прямо внизу!

Сегодня исполняется 25 лет Джо Би и Уокеру.

Прочтите нашу признательность.

Джо Бенинати и Крейг Лафлин сегодня вместе празднуют свое 25-летие в качестве играющего дуэта «Кэпиталз».Встраивать твит А также @ Laughlin18Мы не представляем игры Caps без вас. наш конец! ♥ ️ https://t.co/HTP52lZvpX

— РМНБ (российская машина) 6 ноября 2021 г.

Вот заглавные строчки сегодня вечером.

Поклонникам игры были вручены синие световые трубки.

Фуллер уже реализовал пенальти.

Скотт Лоутон отрезает Овечкина (в зоне нападения …), и убийцы получают ранний шанс. Брод-стрит-хоккей 6 ноября 2021 г.

Он также сохранил то, что казалось верной мишенью для пилотов.

Дерек Брассард забивает первый гол в матче после неудачной миссии.

Карлсон выглядел смущенным, а Кузнецов поздно откатал картинку. Либо Мартин Феррари выбрал не того парня, либо Кузнецов.

Дерек Брассар обгоняет Ванчека и прерывает нулевую ставку 💪 pic.twitter.com/HxbWCCWWwY — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 7 ноября 2021 г.

Шон Кутюрье забивает после того, как Дмитрий Орлов не надевал на него наручники впереди. 2-0 Публикации.

Шон Кутюрье попадает в грязную зону и удваивает прогресс пилотов! pic.twitter.com/FnAvuC2lR2 — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 7 ноября 2021 г.

Конор МакМайкл сам создает Бретта Лисона. Чудесно. 2-1 ФИ.

Кэпиталз проигрывают Флайерз 2-1.

Алексей Овечкин лидировал с шестью бросками по воротам. Витек Ванецек провел еще один сильный ход, остановив 30 из 32 раундов. Но столицы не смогли решить Мартин Джонс (31 раз отразил).