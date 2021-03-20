Столкновения Байдена с Китаем и Россией в первые 60 дней

Его путь к власти – это создание новых сетей, а не разрушение старых. Экономисты спорят, когда у китайцев будет самый большой ВВП в мире – возможно, в конце этого десятилетия – и смогут ли они достичь двух других крупных национальных целей: создать самую мощную армию в мире и доминировать в гонке за ключевыми технологиями к 2049 году, столетие маоистской революции.

Их сила не связана с их относительно небольшим ядерным арсеналом или растущим запасом обычных вооружений. Вместо этого это связано с их растущей экономической мощью и тем, как они используют поддерживаемые правительством технологии для соединения стран, будь то Латинская Америка, Ближний Восток, Африка или Восточная Европа, с беспроводными сетями 5G, стремящимися соединить их с Пекином в большей степени, чем когда-либо. Это происходит от подводных кабелей, которые они наматывают по всему миру, так что эти сети работают по каналам, принадлежащим китайцам.

В конечном счете, это произойдет из-за того, как они используют эти сети, чтобы заставить другие страны полагаться на китайские технологии. Как только это произойдет, китайцы смогут экспортировать часть своей власти, например, продавая программы распознавания лиц другим странам, что позволяет им подавлять инакомыслие у себя дома.

Вот почему Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, который был с госсекретарем Энтони Дж. Китай планирует победить, напрямую столкнувшись с военными США в Тихом океане.

Он писал: «Центральными предпосылками этого альтернативного подхода будет то, что экономическая и технологическая мощь фундаментально более важна, чем обычная военная мощь в установлении глобального лидерства, и что физическая сфера влияния в Восточной Азии не является необходимым предварительным условием для поддержания такого лидерства. . “

Администрация Трампа пришла к аналогичным выводам, хотя реальную стратегию взаимодействия с Китаем опубликовала лишь за несколько недель до своего ухода с поста. Его попытки задушить Huawei, национального чемпиона Китая в области телекоммуникаций, и вырвать контроль над приложениями социальных сетей, такими как TikTok, закончились неорганизованными усилиями, которые часто сопровождались угрозой и гневом союзников, которые рассматривали возможность покупки китайских технологий.

Частично цель встречи на Аляске заключалась в том, чтобы убедить китайцев в том, что администрация Байдена полна решимости конкурировать с Пекином по всем направлениям в предоставлении конкурентоспособных технологий, таких как производство полупроводников и искусственный интеллект, даже если для этого потребуются миллиарды долларов на исследования под руководством правительства. проекты развития и новые промышленные партнерства с Европой, Индией, Японией и Австралией.