«Я беру на себя полную ответственность за свои комментарии и прошу прощения за причиненную боль», – сказал бизнесмен Эд Бутовски в заявлении, отступая от своих предыдущих комментариев. «Я искренне надеюсь, что семья Рич сможет узнать, кто убил их сына, и положить конец этой трагической главе своей жизни».

«Сегодня мы отказываемся от наших заявлений, отрицаем их и приносим свои извинения г-ну Ричу и его семье», – сказал интернет-активист Мэтт Кох в отдельном видео, размещенном в Интернете. «Я беру на себя полную ответственность за свои действия … и я хотел бы извиниться перед мистером Ричем и его семьей».

Опровержение было частью соглашения, которое брат Сета Рича Аарон Рич достиг с Потоки и Кохом по иску, поданному против них в марте 2018 года. Условия урегулирования не разглашаются. The Washington Times, консервативное новостное издание, на которое также был подан иск, отозвала свои обвинения и в октябре 2018 года урегулировала вопрос с Аароном Ричем.

В своем заявлении Аарон Рич сказал, что он «доволен» тем фактом, что эти двое «взяли на себя ответственность за сделанные заявления».

«За более чем четыре года с тех пор, как мы потеряли Сета, обвинения в адрес нашей семьи только продлили наше горе, не приблизив нас к поиску убийцы Сета», – добавил Аарон Рич. «Хотя мы никогда не обретем мир, пока не добьемся справедливости за убийство Сета, я надеюсь, что эти события побудят других остановиться и задуматься о последствиях обвинения незнакомцев в проступках, дают правоохранительным органам возможность выполнять свою работу и позволяют нам помнить Сета в мире и уединении». В ноябре прошлого года Fox News урегулировала отдельный иск с родителями Сета Рича, которые подали в суд на сеть, чтобы разработать то, что в иске назвало «фальшивой» историей о смерти их сына, которая вызвала «психологический дискомфорт, эмоциональное расстройство и эмоциональную боль». Страдания и любые другие физические и психические травмы “. Сет Рич был убит смертельной пулей в Вашингтоне, округ Колумбия, в июле 2016 года. Полиция сообщила, что доказательства указывают на то, что он был жертвой неудачного ограбления, но после его смерти крайне правые активисты и организации СМИ предположили нечто более зловещее. READ Потери Армении в экономике и социальной сфере были катастрофическими Не имея реальных доказательств, эти крайне правые активисты продвигали теорию заговора, согласно которой Сет Рич передал WikiLeaks партию электронных писем DNC и убил в отместку за предполагаемую утечку. Теория подходила некоторым правым, поскольку они выступали против обвинений в том, что Россия взломала DNC, против чего возражал президент Дональд Трамп. Но отчет за 2019 год бывшего специального советника Роберта Мюллера, который исследовал роль России во вмешательстве в выборы 2016 года, дискредитировал всю теорию заговора. В этом отчете указано, что WikiLeaks общался с офицерами российской военной разведки по поводу украденных документов DNC до и после смерти Рича.