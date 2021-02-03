Страшное видео, на котором индиец нападает на женщину с топором

В ужасающем видеоклипе был снят индийский мужчина, нападающий на женщину с топором после того, как она пожаловалась в полицию на его нежелательные ухаживания.

На видео наблюдения видно, что нападавший на мотоцикле подъезжает к дому женщины в районе Мербет в Хайдарабаде в понедельник, сразу после того, как другая женщина родила ей ребенка. Я упомянул мир Daiji.

Нападавший, Рахул Джадд, 26 лет, был замечен бегущим за жертвой, когда она скрывалась в доме с ребенком. Другая камера фиксирует хаос внутри, когда он прорезает его, прежде чем убежать.

На следующий день его арестовали.

Женщина была госпитализирована с травмами ладони, предплечья и плеча. Ожидается, что вы будете жить.

Согласно отчету, Джадд, которого описывали как друга семьи, приставал к женщине в течение некоторого времени и пытался заставить ее вступить в отношения даже после того, как узнал, что она замужем.

Снимок экрана, на котором мужчина нападает на женщину с топором в Индии. Новости

Недавно она подала жалобу в полицию и была арестована, но, по словам полиции, после того, как ее выпустили под залог, разгневанный мужчина начал атаку с топором.

Помощник комиссара полиции Поршоттам Редди заявил, что Джадду предъявлено обвинение в покушении на убийство.