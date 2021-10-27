Страшные фильмы для взыскательного любителя Хэллоуина

Просмотр страшных фильмов дома – благородная традиция на Хеллоуин.. Но огромное количество вариантов может напугать – и давайте будем честными – слишком многие из них плохи. Ниже приведен список относительно страшных фильмов, в которых есть интересные вещи в этом жанре, выбранном из-за разнообразия и настроения. Все они так или иначе доступны в Интернете, и Decider.com – хорошее место, где можно найти, что транслировать.

Пусть право на одного

Мой личный фаворит в развивающемся страшном мире, этот шведский фильм 2008 года – в конце концов, вампирская сказка, но не похожая ни на что другое в этом жанре. Действие происходит на окраине Стокгольма, история рассказывает историю 12-летнего и 12-летнего мальчика около 200 лет назад. Смесь готического ужаса и раннего подросткового страха одновременно вызовет у вас боль в сердце. (новое английское издание, Впусти менятоже очень хорошо.)

Панорамный лабиринт

Один из самых страшных фильмов, когда-либо созданных, эта фантастика в стиле барокко 2006 года – это то, что режиссер Гильермо дель Торо сделал из своих костей (хех). История разворачивается после гражданской войны в Испании и рассказывает о встрече молодой девушки с очень пугающими мифическими существами. «Визуальный сон о лихорадке» Дель Торо был вдохновлен классическим гротескным фэнтези, католической иконографией и его собственным опытом осознанных снов.

Ева Байо

Режиссер Кэсси Лемонс Ева Байо Это скорее фильм ужасов, чем отличное сочетание семейной драмы, магического реализма и ужастиков. Юное путешествие Смоллетт (который также играет главную роль в страна любви– Смотри!) Он играет 10-летнего мальчика с экстрасенсорными способностями «второго взгляда» в Луизиане 1960-х. Если вы заметили много маленьких детей в этих страшных фильмах, это нарочно и Ева Байо Он более тонко, чем большинство людей, считает, что взросление чертовски страшно.

теплые тела

Те, кто ищет что-то глупое, захотят подумать о фильмах ужасов, комедии и романтике. теплые тела. Николас Холт несколько лет играет грустного зомби в апокалипсисе нежити. Он не слишком взволнован, что помогает объяснить его роман с Джули (Тереза ​​Палмер), выжившей человеком. Интересно, что зомби-холт съел голову бывшего Джоли, дав ему доступ к любовным воспоминаниям. Мелодия напоминает веселую и страшную классику вроде Американский оборотень в ЛондонеКроме того, вы получите расширенную гравюру от Джона Малковича.

пробуждение

готический и угрюмый пробуждение Это хороший выбор для тех, кто предпочитает тихий страх перед особняками с привидениями болотам. Ребекка Холл играет исследователя паранормальных явлений, который посещает английскую школу-интернат 1920-х годов, которой угрожает призрак мертвого мальчика. История имеет загадочный поворот убийства и портрет престижного периода.

горизонт событий

Что касается советов по космическим ужасам, то Лоуренс Фишберн и Сэм Нил озаглавили этот амбициозный научно-фантастический триллер 1997 года, в котором рассказывается о заброшенном и, возможно, сознательном космическом корабле, недавно вернувшемся из ада. Фильм основан на российской фантастике и классических фильмах ужасов, таких как Глянец Предложить несколько интересных вводных инструкций по традиционным темам космического ужаса. Осторожно: это очень кроваво.

Комната 237

Говоря о ГлянецЭтот фильм, по моему смущающему мнению, лучший фильм ужасов на свете. Однако все это видели, так что вот вариант для серьезных гиков: Комната 237 Это документальный фильм о странном и прочном резонансе кино в культуре. Режиссер Родни Эшер специализируется на сторонниках теории и теории, и здесь мы получаем краткое изложение интерпретаций фильма, включая геноцид коренных американцев, призрачную посадку на Луну, Холокост, греческую мифологию и полдюжины других гипотез. Наша текущая проблема с теориями заговора придает фильму ужас другого рода.

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