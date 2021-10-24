Стрельба для звезд: этот российский дуэт собирается снять свой первый полнометражный фильм в космосе.

Российский дуэт кинематографистов готов победить в космической гонке кинематографистов, разбив мечту Тома Круза о том, чтобы первым снять весь фильм на орбите.
Отличие получат режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые 5 октября отправились в космос на 12-дневные съемки внеземных цивилизаций.
Дуэт победил тысячи претендентов на получение шанса снять свой фильм «Вызов» на борту Международной космической станции.
Драма вращается вокруг доктора, которого отправляют на Международную космическую станцию для проведения экстренной операции с космонавтом.
Федеральное космическое агентство России, Роскосмос и Первый канал Российского государственного телевидения
Сопродюсировал художественный фильм.
Ветеран-космонавт Антон Шкаплеров будет сопровождать их в миссии и выполнять функции руководителя миссии. Он также был задействован в «Лунном свете» как актер в фильме.
Пересильд и Шкаплеров возьмут на себя дополнительные производственные роли в качестве художника по костюмам, визажиста и постановщика фотографии соответственно из-за ограниченного состава съемочной группы.
«Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться на этом нелегком пути, это очень интригует, вызывает большое чувство удовлетворения, и даже мысль о том, что это действительно может случиться, прекрасна», – сказал Пересильд.
Чтобы подготовиться к миссии, Шипенко и Пересильд должны были пройти строгую трехмесячную программу обучения, включая изучение основ выживания в космосе, прохождение испытаний на невесомость, центрифуг и вибрацию, а также подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в полете.
Пока что их усилия произвели впечатление на их сопровождение.
«Лучше всего себя проявили мужчины», – сказал Шкаплеров. «Очевидно, у них есть призыв, и они очень хотят провести этот космический эксперимент под названием задачи на лучшем уровне, лучшем международном уровне».
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