Стрельба для звезд: этот российский дуэт собирается снять свой первый полнометражный фильм в космосе.

Российский дуэт кинематографистов готов победить в космической гонке кинематографистов, разбив мечту Тома Круза о том, чтобы первым снять весь фильм на орбите.

Отличие получат режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые 5 октября отправились в космос на 12-дневные съемки внеземных цивилизаций.

Дуэт победил тысячи претендентов на получение шанса снять свой фильм «Вызов» на борту Международной космической станции.

Драма вращается вокруг доктора, которого отправляют на Международную космическую станцию ​​для проведения экстренной операции с космонавтом.

Федеральное космическое агентство России, Роскосмос и Первый канал Российского государственного телевидения

Сопродюсировал художественный фильм.

Ветеран-космонавт Антон Шкаплеров будет сопровождать их в миссии и выполнять функции руководителя миссии. Он также был задействован в «Лунном свете» как актер в фильме.

Пересильд и Шкаплеров возьмут на себя дополнительные производственные роли в качестве художника по костюмам, визажиста и постановщика фотографии соответственно из-за ограниченного состава съемочной группы.

«Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться на этом нелегком пути, это очень интригует, вызывает большое чувство удовлетворения, и даже мысль о том, что это действительно может случиться, прекрасна», – сказал Пересильд.

Чтобы подготовиться к миссии, Шипенко и Пересильд должны были пройти строгую трехмесячную программу обучения, включая изучение основ выживания в космосе, прохождение испытаний на невесомость, центрифуг и вибрацию, а также подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в полете.

Пока что их усилия произвели впечатление на их сопровождение.

«Лучше всего себя проявили мужчины», – сказал Шкаплеров. «Очевидно, у них есть призыв, и они очень хотят провести этот космический эксперимент под названием задачи на лучшем уровне, лучшем международном уровне».

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