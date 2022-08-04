Стример Twitch JerValiN обыграл Halo 2 LASO, не умерев, войдя в историю

Что тебе нужно знать

Twitch Streamer и спидраннер Halo 2 JerValiN сделали то, что раньше считалось невозможным: пройти Halo 2 без смерти на легендарной сложности со всеми включенными черепами (кроме Envy, которая дает игрокам преимущество).

Успешно выполнив это задание, JerValiN завершил награду в размере 20 000 долларов США, выданную стримером Twitch MoistCr1TiKaL за победу над Halo 2 LASO без смерти.

Пробег занял шесть часов, 29 минут и 44,17 секунды и включал в себя остроумный, методичный игровой процесс, невероятно умелое использование пропусков и сбоев.

После нескольких недель работы над кампанией Halo 2, Twitch Streamer и Halo speedrunner Джервалин Наконец-то мне удалось добиться того, что интернет считал невозможным: пройти игру на легендарной сложности со всеми черепами (кроме черепа зависти, который надевает на Мастера Чифа мантию-невидимку) без фаталити. Ни один другой игрок не достиг этого подвига, а это значит, что JerValiN вошел в официальную игровую историю.

Всеобщая гонка за победу в Halo 2 LASO без смерти начинается, когда стартует популярный стример Twitch MoistCr1TiKaL. Выдайте вознаграждение в размере 5000 долларов за выполнение задания. В конце июня, что было тогда Увеличено до 20 000 долларов в июле. Пробовав испытание десятки раз, JerValiN, наконец, смог завершить его благодаря экспертным знаниям системы кампании Halo 2, умному использованию ошибок и пропусков, искусному и методичному игровому процессу и прикосновению удачи.

Halo 2 LASO известна тем, что она намного сложнее, чем любая другая кампания Halo LASO, во многом из-за того, что при активации всех Черепов на Легендарной сложности враги наносят безумный урон, а у игрока абсолютно нет здоровья. Кроме того, комбинированные эффекты всех черепов Halo 2 наносят серьезный ущерб игроку, удаляя дисплей Heads Up Display (HUD) и модель отображения оружия, не позволяя им перезарядить свою броню без убийства в ближнем бою и уменьшая количество боеприпасов, которые они могут нести. Между тем, все враги получают плащ-невидимку, более высокий ранг, улучшенную скорострельность и возможность безрассудно бросать нежелательные гранаты. Halo 2 также ужасно сбалансирована для легендарной сложности в целом (я уверен, вы видели мемы о снайперском шакале).

Часть меня серьезно сомневалась, что это испытание когда-либо будет выполнено, поэтому наблюдать, как JerValiN делает это вживую, было невероятным опытом. Halo 2 LASO, пожалуй, самая сложная задача из всех, но, продемонстрировав впечатляющее мастерство и изобретательность, один человек оказался лучшим. Нет невозможно.

Всего на успешный забег ушло шесть часов 29 минут и 44,17 секунды. Вы можете посмотреть видео по запросу в прямом эфире на канале JerValiN в Twitch в видео по запросу выше.