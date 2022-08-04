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Стример Twitch JerValiN обыграл Halo 2 LASO, не умерев, войдя в историю

4 августа, 2022
Artem Sokolov

Что тебе нужно знать

  • Twitch Streamer и спидраннер Halo 2 JerValiN сделали то, что раньше считалось невозможным: пройти Halo 2 без смерти на легендарной сложности со всеми включенными черепами (кроме Envy, которая дает игрокам преимущество).
  • Успешно выполнив это задание, JerValiN завершил награду в размере 20 000 долларов США, выданную стримером Twitch MoistCr1TiKaL за победу над Halo 2 LASO без смерти.
  • Пробег занял шесть часов, 29 минут и 44,17 секунды и включал в себя остроумный, методичный игровой процесс, невероятно умелое использование пропусков и сбоев.

После нескольких недель работы над кампанией Halo 2, Twitch Streamer и Halo speedrunner Джервалин Наконец-то мне удалось добиться того, что интернет считал невозможным: пройти игру на легендарной сложности со всеми черепами (кроме черепа зависти, который надевает на Мастера Чифа мантию-невидимку) без фаталити. Ни один другой игрок не достиг этого подвига, а это значит, что JerValiN вошел в официальную игровую историю.

Всеобщая гонка за победу в Halo 2 LASO без смерти начинается, когда стартует популярный стример Twitch MoistCr1TiKaL. Выдайте вознаграждение в размере 5000 долларов за выполнение задания. В конце июня, что было тогда Увеличено до 20 000 долларов в июле. Пробовав испытание десятки раз, JerValiN, наконец, смог завершить его благодаря экспертным знаниям системы кампании Halo 2, умному использованию ошибок и пропусков, искусному и методичному игровому процессу и прикосновению удачи.

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