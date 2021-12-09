Студенты Нью-Йоркского университета хотят переименовать факультет в честь арт-миллиардера

Студенты Нью-Йоркского университета хотят, чтобы школьные власти переименовали здание, посвященное миллиардеру-коллекционеру произведений искусства, которому на этой неделе было приказано вернуть награбленные артефакты. Согласно отчету.

В сделке с окружным прокурором Манхэттена филантроп Майкл Стейнхардт согласился сдаться 180 предметов на сумму около 70 миллионов долларов.

Сделка позволила Стейнхардту избежать уголовных преследований за хранение запрещенных веществ.

Но студенты Школы культуры, образования и человеческого развития им. Стейнхардта при Нью-Йоркском университете, названной в честь филантропа, хотят, чтобы эта ассоциация была удалена, сообщает студенческая газета.

Энтони Круз, глава студенческого самоуправления департамента, сказал Washington Square News, что он будет настаивать на удалении имени Стейнхардта.

Активиста благотворительной организации Майкла Стейнхардта обвинили в хранении 180 артефактов, украденных из 11 стран, включая Египет, Грецию, Израиль, Сирию и Турцию. Фотография: Брендан МакДермид / Reuters

Школа культуры, образования и человеческого развития им. Стейнхардта при Нью-Йоркском университете. Карты Гугл

«Мы действительно еще раз подчеркиваем, что его действия и поведение действительно идут вразрез с самой сутью миссии и ценностями, которые мы должны иметь как школа и как учреждение», — сказал Круз.

Отделение было названо Стейнхардтом после того, как он пожертвовал школе 10 миллионов долларов в 2001 году.

Майкл Штайнхардт не привыкать к скульптурам исторических личностей. Окружной прокурор Манхэттена Миллиардеру Майклу Стейнхардту запрещено собирать антиквариат на всю жизнь. Окружной прокурор Манхэттена

Миллиардер Майкл Стейнхарт владеет Ларнаксом (слева), Death Mask (в центре) и Stag’s Head Rhyton (справа). Окружной прокурор Манхэттена

Майкл Штайнхардт был награжден призом за обладание сардинским идолом. Окружной прокурор Манхэттена У Майкла Стейнхардта был бронзовый грифон. Окружной прокурор Манхэттена

Студенты ранее пытались стереть его имя в 2019 году. Стейнхардт подвергся обвинениям в сексуальных домогательствах.

Но школа отказалась предпринимать какие-либо действия после расследования.

«Я думаю, что многие другие студенты Нью-Йоркского университета тоже подумают о переименовании школы», — сказала выпускнику Оливия Хоггарт. «Мы хотим, чтобы нашу школу представляли люди, которых мы все считаем лидерами».

Майкл Стейнхардт владел золотыми масками. Окружной прокурор Манхэттена

Майкл Стейнхардт когда-то владел мемориальной доской из слоновой кости. Окружной прокурор Манхэттена

Круз сказал, что в ближайшие дни он опубликует официальное заявление по этому поводу, подписанное правительствами студентов и выпускников Стейнхардта.