Суд над святотатством начался из-за размещения радуги ЛГБТ на польской иконе

Блок, Польша (AP) – В среду в Польше перед судом предстали трое активистов-правозащитников по обвинению в профанации и оскорблении религиозных чувств путем добавления радужного символа движения за права ЛГБТИ на плакаты с изображением почитаемого римско-католического символа. Публично редактируемое изображение, в том числе в помете. Мобильные туалеты и боксы.

Активисты заявили, что они создали плакаты, на которых радуга использовалась вместо ореолов на черной иконе Мадонны и младенца Иисуса, чтобы выразить протест против враждебного отношения влиятельной польской католической церкви к гомосексуалистам.

Одна из подсудимых, Эльжбета Подлесна, заявила в суде в среду, что их переезд в Плоцк в 2019 году был вызван фиксацией в городской церкви Святого Доминика, связывающей гомосексуалистов с преступностью и негативным поведением.

Все трое не отрицают размещения плакатов на стенах и других местах вокруг церкви, но не допускают размещения плакатов с изображением на туалетных лотках и туалетах. Они отрицают любые проступки.

Польские СМИ назвали других обвиняемых Анной Брюс и Джоанной Язирой Искандер.

Активистам грозит до двух лет тюремного заключения, если они будут признаны виновными по обвинению в оскорблении религиозных чувств и осквернении самой почитаемой иконы Польши – Чстоховской Богоматери, широко известной как Черная Мадонна Чешской Стоховы.

Оригинальная икона находится в монастыре Ясна Гора в Чистучуа с XIV века.

У стадиона собралась группа фанатов, размахивающих радужными флагами и транспарантами с надписью «Радуга без преступлений». В среду приговора не ожидалось.

Подлесна была арестована во время полицейского рейда на ее квартиру рано утром в 2019 году. Ее продержали несколько часов и допрашивали о наклейках с иконами, размещенными вокруг Блока. Позже суд заявил, что задержание было ненужным, и назначил компенсацию в размере 2000 долларов.

Случай высветил спор по социальным вопросам в преимущественно католической Польше. Правое правительство страны поддерживает законы против оскорбления религиозных убеждений и символов. Защитники прав ЛГБТК говорят, что законы используются для подавления прав человека и свободы слова.