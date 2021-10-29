Существующие разногласия не должны препятствовать сотрудничеству между Москвой и странами Балтии – Лавров – российская политика и дипломатия

Москва, 29 октября. / ТАСС /. В пятницу в своем видеообращении к участникам XVI Генеральной конференции Балтийского союза министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешние разногласия по ряду вопросов общеевропейской повестки дня не должны негативно сказаться на сотрудничестве России со странами Балтии. . города.

«Мы всегда открыты к сотрудничеству, взаимовыгодным контактам и конструктивному диалогу с партнерами. Нельзя препятствовать разногласиям между нашими странами по ряду вопросов общеевропейской повестки дня. Возможно повышение качества жизни в Страны Балтии, объединив усилия и сосредоточив внимание на практической работе на благо населения ».

По словам министра, Союз городов Балтии уже 30 лет является важным механизмом для сотрудничества в странах Балтии и популярной площадкой для обмена опытом. Лавров указал, что Москва работает над привлечением новых членов для повышения эффективности союза. «Только Санкт-Петербург представляет Россию в союзе прибалтийских городов. Мы надеемся, что в ближайшее время союз будет поставляться и в другие города на северо-западе нашей страны», – сказал он.

Министр подчеркнул, что Москва желает видеть Балтийский регион стабильным, процветающим, экологически чистым и передовым с точки зрения социально-экономического развития и внедрения инновационных технологий. Этой цели будет способствовать разветвленная сеть балтийского сотрудничества, в том числе на национальном, региональном и муниципальном уровнях. «На министерской сессии Совета государств Балтийского моря в прошлом году Россия подчеркнула необходимость усиления синергии между уровнями путем установления согласованного сотрудничества с участием Совета, субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря и Федерации городов Балтии», он сказал.

Министр отметил, что с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года Москва будет координировать деятельность двух структур балтийского сотрудничества, а именно Совета государств Балтийского моря и Группы личных представителей глав правительств государств Балтийского моря. сотрудничать в борьбе с организованной преступностью »,[We] Они убеждены, что было бы целесообразно присоединиться к Союзу городов Балтии в инициативах, реализуемых под совместным председательством России. “[I] Мы ожидаем, что в последующие годы балтийское сотрудничество не только сохранит свою динамику, но и будет развиваться как важный фактор, способствующий поддержанию регионального региона доверия, стабильности и добрососедства. “.