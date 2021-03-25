Суэцкий канал: буксиры возобновляют усилия по удалению в любое время из-за блокировки контейнеровозов в Египте с увеличивающейся загруженностью движения

По данным слежения за судами, попытки повторно спустить на воду Evergiven возобновились во время прилива в четверг, когда пять буксиров работали, чтобы увести судно в более глубокие воды.

Власти Суэцкого канала заявили в среду, что контейнеровоз – почти такой же длины, как Эмпайр-стейт-билдинг – сел на мель во вторник из-за ветра до 40 узлов и песчаной бури, которая привела к плохой видимости и плохой навигации. .

Огромное судно длиной 400 метров и шириной 59 метров продолжает блокировать проход в обоих направлениях по главному судоходному каналу.

Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Maersk заявила в среду, что пострадали семь ее контейнеровозов.

В заявлении датской компании говорится, что четыре корабля застряли в системе близлежащего канала, а остальные ждали выхода на переулок. «Maersk постоянно следит за текущей ситуацией в Суэцком канале и внимательно следит за усилиями по восстановлению поверхности пострадавшего судна. Наш поставщик услуг по буксировке и безопасности, Svitzer, участвует в текущих операциях по перезагрузке по запросу SCA». Компания морских услуг GAC в течение ночи направила клиентам записку, в которой говорилось, что попытки освободить судно с помощью буксиров продолжаются, но что ветровые условия и огромные размеры судна «затрудняют операцию». Программа слежения за кораблями показывает пять буксиров, идущих по бокам от Ever Given и три других, направляющихся к нему. Однако сигнал GPS корабля показывает лишь незначительные изменения его местоположения за последние 24 часа. Он поддерживал десятки судов, в том числе другие крупные контейнеровозы, танкеры, перевозящие нефть и газ, и балкеры, доставляющие зерно обратно в оба конца канала, создавая одно из самых серьезных узких мест в судоходстве за последние годы. READ Китайский подводный планер "Хай" обнаружен в водах Индонезии: аналитик Министерства обороны Почти 30% мирового объема морских контейнеров ежедневно проходит через Суэцкий канал протяженностью 193 км (120 миль), что составляет около 12% от общего объема мировой торговли всеми товарами. Эксперты по судоходству говорят, что, если засорение вряд ли исчезнет в течение следующих 24-48 часов, некоторым судоходным компаниям, возможно, придется перенаправить корабли вокруг южной оконечности Африки, что добавит около недели к рейсу. Однако глава Управления Суэцкого канала сообщил СМИ, что, несмотря на эмбарго, некоторым товарам удалось переместиться на юг, и будут продолжены усилия по удалению Эвер Геффен.