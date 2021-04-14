Суэцкий канал: Египет арестовал вексель на компенсацию в размере 900 миллионов долларов за судно Evergift

Египетский суд обязал японского судовладельца Шве Кисен Кейша выплатить 900 миллионов долларов в качестве компенсации за убытки, понесенные им, когда Эвер Гиффен, плавающий под флагом Панамы, не позволил судоходству проходить через жизненно важный мировой торговый водный путь.

Газета “Аль-Ахрам” сообщила, что в непомерный счет также включены эксплуатационные расходы и расходы на спасательную операцию.

Международная спасательная операция работала круглосуточно, чтобы выбросить судно из берегов канала, с каждым днем ​​усиливая как срочность, так и глобальную озабоченность, поскольку судам со всего мира, перевозящим биотопливо и грузы, не позволяли заходить в канал. .

Когда-либо был Успешно перезапущен 29 марта он переместился к близлежащему Большому горькому озеру для проверки на мореходность и ремонта.

Шве Кисен Кейша сказал, что страховые компании и юристы работают над иском о компенсации, и отказался от дальнейших комментариев. UK Club, компания по страхованию защиты и компенсации для Ever Given, заявила во вторник, что они ответили на иск Управления Суэцкого канала о выплате 916 миллионов долларов, и поставили под сомнение его основание. «Несмотря на размер иска, который в основном не поддерживался, владельцы и их страховые компании добросовестно вели переговоры с Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам. 12 апреля Управлению по ценным бумагам и сырьевым товарам было сделано щедрое и тщательно продуманное предложение. урегулировать их претензии », – говорится в сообщении. UK Club заявляет, что это страховая компания Ever Given с некоторыми обязательствами перед третьими сторонами, включая иски о препятствиях или проблемах с инфраструктурой, но это не страховая компания для самого судна или груза. Далее в ее заявлении объяснялось, почему британский клуб считает, что размер иска неверен. READ Американские бомбардировщики B-52 снова летают над Ближним Востоком на фоне напряженности с Ираном Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам не предоставило подробного обоснования этой необычно крупной претензии, которая включает претензию на 300 миллионов долларов за «компенсацию» и претензию на 300 миллионов долларов за «потерю репутации». Заземление не привело к загрязнению и не сообщалось. Судно было возобновлено через шесть дней, и Суэцкий канал немедленно возобновил свою коммерческую деятельность. В иске, поданном Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам, не содержится претензия профессионального спасателя о спасательных услугах, представленная владельцами. В заявлении британского клуба говорится, что их компании по страхованию тела рассчитывают получить его отдельно ». Власти Суэцкого канала заявили, что партия судна была арестована до разрешения спора. 23 марта, когда «Эверглейдс» село на мель, более 400 судов не смогли пройти через жизненно важный судоходный путь. Власти Египта до сих пор отдельно расследуют обстоятельства, которые привели к такой ситуации. – Мустафа Салем, корреспондент CNN в Абу-Даби, и Май Нишияма в Токио.