Суэцкий канал: сирийские топливные пайки на фоне провала усилий по освобождению застрявшего корабля | мировые новости

Власти Сирии заявляют, что начали нормировать топливо в качестве запрета на въезд. Суэцкий канал К шестому дню, что задержало жизненно важные поставки и усугубило дефицит нефти в стране.

Сирия Погряз в гражданской войне с 2011 года и столкнулся с серьезным экономическим кризисом. Он уже объявил о повышении цен на бензин более чем на 50% в середине марта.

Глобальные цепочки поставок были нарушены со вторника, когда гигантский контейнеровоз Evergreen сел на мель и оказался в ловушке по диагонали через канал, заблокировав важный водный путь в обоих направлениях.

Вопреки предыдущим утверждениям о том, что причиной правонарушений был ветер, глава Управления Суэцкого канала Усама Раби заявил в субботу: «Сильные ветры и погодные факторы не были основными причинами для посадки корабля на мель, поскольку это могут быть технические или человеческие ошибки “.

Он надеется снова спустить корабль на воду в течение нескольких дней, но времена, когда нужно было копать, копать и толкать лодку Пока это не сработало.

По словам Раби, чем дольше Ever Given остается на месте, чем размер небоскреба, тем больше вероятность того, что ему потребуется облегчить нагрузку с помощью кранов. Эксперты по стратегии считают, что спасательные работы могут продлиться на несколько недель.

Более 300 кораблей сейчас ступают в воды по обоим концам канала, соединяющего Средиземное и Красное моря.

Министерство нефти Сирии заявило в субботу, что закрытие торгового маршрута повлияло на импорт нефти и замедлило прибытие судна, перевозящего топливо и нефтепродукты от союзника правительства Ирана.

В заявлении министерства говорится, что министерство, ожидая решения, рационализирует распределение имеющихся нефтепродуктов, чтобы обеспечить непрерывность основных услуг, таких как пекарни и больницы.

Министр нефти Бассам Томе сообщил государственному телевидению, что груз должен прибыть в порт Банияс в пятницу. Он добавил, что, если закупорка канала продолжится, корабль может изменить маршрут вокруг южной оконечности Африки – дорогостоящий объезд, который многим компаниям пришлось искать из-за закупорки.

Министр нефти Сирии заявил в феврале, что страна пользовалась относительной энергетической независимостью до войны в Сирии, но за последнее десятилетие она потеряла доходы от углеводородов, оцениваемые в 91,5 миллиарда долларов.

Довоенная добыча составляла 400000 баррелей в день по сравнению с 24000 в 2019 году.

До 80 000 баррелей в день раньше приходили из курдских районов, неподконтрольных правительству, где находится более 90% запасов страны.

Сирийское правительство обвинило в экономическом кризисе западные санкции и пагубные последствия финансовой катастрофы в соседнем Ливане, которая долгое время служила для Сирии спасательным кругом для экономики.

С Agence France-Presse