Сцены любви без цензуры в России, Колин Ферт и Стэнли Туччи

Интимная сцена между Колином Фертом и Стэнли Туччи из фильма Сверхновая звезда В России он не будет подвергаться цензуре после негативной реакции ЛГБТ +-сообщества.

В российском клипе фильма отменена пушистая трехминутная сцена, в которой пара безуспешно пытается заняться сексом, в то время как один из мужчин борется с ранним слабоумием.

Сообщается, что фильм подвергся “самоцензуре” местным дистрибьютором World Pictures, который исключил клип, когда она подала заявку на лицензию в Минкультуры России.

Теперь фильм будет показан полностью после протестов режиссера Гарри Маккуина, нескольких российских кинокритиков и российского ЛГБТ +-сообщества.

Обращение к цензуре в заявлении Адвокат«Мы, кинематографисты, категорически возражаем против цензуры», – сказал МакКуин. Сверхновая звезда В России. Крайне беспокоит то, что фильм был выпущен без нашего разрешения и против нашей воли.

Мы хотим, чтобы фильм показывали в оригинальном, неотредактированном виде по всему миру. Осознавая давление на российских дистрибьюторов, мы не потерпим такой цензуры.

Организаторы единственного в России ЛГБТ + кинофестиваля добавили: «Такая трусость и самоцензура со стороны дистрибьютора только усиливают анти-гомосексуальные настроения в обществе», бок о бок. Они описали поведение дистрибьютора как «крайне непрофессиональное и неэтичное».

Ваш местный дистрибьютор World Pictures сократил Сверхновая звезда Из-за опасений по поводу российского закона о «гей-пропаганде», который запрещает видеть геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в местах, доступных для несовершеннолетних.

По словам кинокритика Константина Кропоткина, компания была обеспокоена тем, что в кинотеатрах не будут показывать фильм и что премьера фильма будет погрязла в «эксцессах». Она также предостерегает критиков от использования слова «гей» в каких-либо обзорах.

Известный российский критик Антон Долин категорически отказался от рецензирования сокращенной версии, мотивируя это тем, что «невозможно полностью проанализировать и оценить фильм, который будет показан российскому зрителю в абстрактной форме».

В ответ на критику в то время World Pictures заявила, что фильм был не о проблемах ЛГБТ +, а о «любви, поддержке и боли потери любимого человека, спасении и свободе выбора».

Затем она подала заявку на получение Министерством культуры новой лицензии на распространение полной версии.

Десять кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и за его пределами покажут версию без цензуры. Сверхновая звезда С четверга (8 апреля) World Pictures подтвердила, что Экран. Контролируемая версия также будет изъята из обращения.