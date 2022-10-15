США возмущены задержкой Европы в оказании экономической помощи Украине

Напряженность между Соединенными Штатами и их западными союзниками растет из-за ухудшения состояния экономики Украины, поскольку официальные лица США все чаще призывают Европейский Союз увеличить финансовую помощь раздираемой войной стране. Несколько раз на этой неделе во время встреч мировых финансовых лидеров в Вашингтоне министр финансов Джанет Л. Йеллен призывала своих международных коллег ускорить поток денег в Украину. В этом начинании к Йеллен присоединились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмяль, которые выступили на собрании финансовых директоров Всемирного банка в среду.

Йеллен также подняла этот вопрос на закрытой встрече на этой неделе в Международном валютном фонде с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони. встречи. . По словам источника, она снова подняла этот вопрос на следующей встрече всех министров финансов ЕС.

В войне на Украине битва за недра и энергию нации

Новые прогнозы Всемирного банка на прошлой неделе указывают на то, что украинская экономика будет делать именно это Заключение контрактов на 35% в этом годуФинансовые чиновники страны говорят, что в начале следующего года инфляция может достичь 40 процентов, что близко к тому, что экономисты определяют как «гиперинфляцию». Несмотря на то, что ситуация на поле боя изменилась в пользу Украины, экспорт страны резко упал, налоговые поступления сократились, миллионы людей бежали, а российские атаки разрушили жизненно важную инфраструктуру, включая энергосистему.

Международная помощь оказалась недостаточной для преодоления разрыва. Зеленский заявил в среду, что Украина нуждается в экстренной экономической помощи Запада в размере 38 миллиардов долларов только для бюджета следующего года. Эта цифра не включает дополнительные 350 миллиардов долларов, которые, по оценке Всемирного банка, потребуются Украине. Долгосрочная реконструкция после окончания войны. Соединенные Штаты предоставили экономическую помощь в размере 8,5 млрд долларов и до конца года выплатят еще 4,5 млрд долларов, в то время как официальные лица США говорят, что Европейский союз пообещал выделить 11 млрд евро, но выделил лишь около 3 млрд кредитов. READ Закон «Право на исправление» может сэкономить семьям 75 фунтов стерлингов в год

«Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам, чтобы погасить свои существующие обязательства перед Украиной и быстро сделать больше — помочь Украине продолжить оказание основных государственных услуг и помочь Украине начать строить и восстанавливаться», — сказала Йеллен. Вторник.

В среду Йеллен снова подчеркнула необходимость быстрой выплаты прямых денежных платежей, а не кредитов, которые необходимо погасить, чтобы помочь экономике страны. Комментарии Йеллен были завуалированной ссылкой на Европейский союз, который почти полностью предоставил кредитную помощь.

«Доноры должны продолжать выступать», — сказала Йеллен. «Объем, предсказуемость и присуждение платежей должны улучшиться».

Украинские и американские официальные лица стараются не вызывать резкого публичного осуждения своих европейских союзников, но все же сообщают о том, что комиссия работает слишком медленно.

«Я знаю, что они очень разочарованы», — сказал бывший высокопоставленный чиновник казначейства на условиях анонимности, чтобы отразить частную беседу с руководством казначейства. «Официальные лица США хотят, чтобы Европа работала намного быстрее… они хотят, чтобы Европа работала намного быстрее. Они должны работать».

В заявлении представителя Европейской комиссии Neues Verl категорически отвергла эту идею. ЕС медленно или недостаточно выделяет помощь. По словам Феррелла, общий объем обязательств Team Europe, включая не только Европейский союз, но и государства-члены и финансовые учреждения, такие как Европейский инвестиционный банк, составляет около 19 миллиардов евро.

Европейская комиссия также обязалась выделить Украине до конца года 10,2 млрд евро на экстренную экономическую помощь, не считая военной помощи, сказал Феррелл. Хотя подавляющее большинство помощи предоставляется в форме кредитов, а не грантов, эти кредиты предоставляются заемщикам на очень выгодных условиях.

Часть проблемы заключается в том, что Такие решения должны быть единогласно поддержаны столицами ЕС, создавая возможность для блокпостов, в то время как Соединенные Штаты могут согласиться на помощь, не консультируясь с другими странами. READ Российский суд наложил штраф на платформы Alphabet Google и Meta | Новости судов

Евросоюз готовится к отключению электроэнергии этой зимой на фоне энергетического кризиса

Европейский Союз приветствует и заботится о миллионах беженцев из Украины на территории Европейского Союза. Европейский чиновник на условиях анонимности добавил, что откровенно отражает позицию ЕС. Кроме того, ЕС взял на себя долгосрочные обязательства по послевоенному восстановлению Украины. Для нас это не гонка и не конкурс красоты. Помощь Украине отвечает нашим жизненным интересам, и мы полны решимости сделать все, что в наших силах, чтобы помочь победить агрессора и восстановить его страну».

Европейский Союз сталкивается со своим собственным набором проблем на фоне мрачных глобальных экономических перспектив. Этой зимой Европе грозит серьезный экономический спад и возможная рецессия, поскольку Россия перекрывает источники энергии на континенте в ответ на связанные с войной санкции. Инфляция в Европе не ослабевает, а цены на энергоносители там выше, чем в США.

Но экономическая ситуация в Украине хуже, и в последние недели количество предупреждений участилось, несмотря на победы страны на поле боя над Россией.

Налоговые поступления Украины в настоящее время почти полностью расходуются на военные операции, что вынуждает правительство страны печатать новые деньги, что приводит к росту инфляции и обесцениванию национальной валюты. Инфляция уже превысила 30 процентов, а национальная валюта, гривна, обесценилась примерно на 70 процентов, по словам Мариана Заблоцкого, депутата Верховной Рады и члена ее финансового комитета. Выступая удаленно на заседании Всемирного банка в среду, Зеленский заявил, что доходы украинцев с поправкой на инфляцию упали более чем на треть.

«Мы понимаем, что у многих западных стран есть свои вопросы и проблемы, но нынешней помощи едва хватает, чтобы прокормить людей», — сказал Заблоцкий в интервью. READ Блинкин предупреждает Москву о последствиях наращивания войск возле Украины

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Кеннет Рогофф, экономист Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда, сказал: Он обеспокоен тем, что инфляция в Украине может продолжить расти В течение шести месяцев до года, если не будет оказана дополнительная помощь. Из-за большого бюджетного дефицита Украина была вынуждена печатать деньги для покрытия обязательств по расходам — девальвация валюты и повышение стоимости импорта и других товаров.

«Они находятся в отчаянном положении, которое вы даже не можете себе представить… в некотором смысле, пока они выигрывают войну, их экономика проигрывает», — сказал Рогофф. Европейцам приходится платить гораздо больше. Меня не волнует, если они в депрессивном состоянии. Украина находится в состоянии войны, поскольку защищает границы Европы».

По словам Джейкоба Кьеркегора, старшего научного сотрудника Немецкого фонда Маршалла США и Института Петерсона, комментарии Йеллен на этой неделе отражают то, как давнее разочарование официальных лиц США по поводу европейской экономической помощи Украине начинает проявляться. Соединенные Штаты выделяют 1,5 миллиарда долларов в месяц на финансирование украинского правительства в следующем году. Европейская комиссия дала аналогичное обещание в последние недели, но международные эксперты сомневаются в ее способности выполнить это обещание, учитывая ее пока неспособность достичь своих целей.