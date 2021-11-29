США выбывают из финала Кубка Дэвиса после поражения от Колумбии | буйволиный спорт

«Я думал, что Фрэнсис сегодня отлично поработала (играла с энтузиазмом), — сказал Фиш. — Это не одиночный турнир. Дело не только в том, как вы играете в конкретный день. и обслуживающий персонал, который здесь.

«Есть много людей, которые пожертвовали множеством вещей, чтобы быть здесь на этой неделе, в том числе и игроки», — добавил Фиш. «Так что мы надеемся сделать это правильно».

Аслан Карацев и Андрей Рублев в решающем парном матче обыграли Марселя Гранольерса и Фелисиано Лопеса со счетом 4: 6, 6: 2, 6: 4.

Медведев сравнял счет 1: 1, победив Пабло Каррено Буста 6: 2, 7: 6 (3) после того, как Лопес вывел Испанию вперед, победив Рублева 2-6, 6-3, 6-4.

Россия выиграла первую группу, Испания заняла второе место, а Эквадор занял последнее место.

Испания пропустила Рафаэля Надаля, который досрочно завершил сезон из-за травмы, и чемпиона финала ATP Карлоса Алькараса, у которого положительный результат на коронавирус.

Великобритания 2, Чехия 1

Джо Солсбери и Нил Скопски обыграли Джерри Весели и Томаса Мачака со счетом 6: 4, 6: 2 в решающем парном матче, обеспечив Великобритании победу со счетом 2: 1.