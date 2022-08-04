США используют законы об иностранных агентах, чтобы обуздать российское влияние

Люк Коэн

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — В течение пяти месяцев после того, как министерство юстиции США создало оперативную группу для ареста активов российских олигархов, чтобы оказать давление на Москву в связи с ее вторжением в Украину, прокуратура также нацелилась на нечто менее очевидное: влияние России.

В тот период прокуратура обвинила пятерых россиян в том, что они действовали от имени Кремля, не зарегистрировавшись в качестве иностранных агентов, поскольку Министерство юстиции значительно усилило соблюдение Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и связанного с ним закона, известного как Кремлевский номер 951.

Эксперты заявили, что Закон о регистрации иностранных агентов и 951 позволяют прокурорам заниматься более широкой деятельностью, такой как лоббирование или проведение кампаний в СМИ, чем законы о шпионаже, которые сосредоточены на агентах, ищущих секретную или военную информацию.

«Российские доказательства намного, намного больше, чем это», — сказал Дэвид Аарон из юридической фирмы Perkins Coe, бывший прокурор по национальной безопасности.

В самом последнем случае федеральная прокуратура в Тампе, штат Флорида, на прошлой неделе предъявила гражданину России Александру Ионову обвинение в заговоре 951 с целью финансовой поддержки американских политических групп.

В интервью агентству Рейтер во вторник Ионов, находящийся в России, назвал обвинения США «полной чушью» и «политическим решением».

Обвинения против россиян выдвигаются в связи с тем, что прокуроры США все чаще применяют два ранее редко применявшихся закона об иностранном влиянии против самых разных подсудимых.

С 2018 года Соединенные Штаты обвинили 52 человека, в том числе граждан России, Китая и США, в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов или в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов 951 или в том и другом, согласно анализу Reuters данных и записей Министерства юстиции. из семи крупных окружных судов. Анализ показывает, что за предыдущую шестилетку по этим законам было привлечено к ответственности всего 13 человек.

Из 52 человек 13 с тех пор признали себя виновными, в том числе Мария Бутина, российская студентка, которая в 2018 г. -guilty-in-us-conspiracy-idUSKBN1OC1AI допустил 951 заговор, пытаясь создать обходные каналы между Москвой и республиканскими политиками.

История продолжается

Среди других обвиняемых Томас Баррак — сборщик средств для кампании бывшего президента Дональда Трампа в 2016 году — который предстанет перед судом в следующем месяце по обвинению в незаконном лоббировании ОАЭ по статье 951. Барак не признал себя виновным.

Федеральная прокуратура также предъявила обвинения нескольким предполагаемым китайским агентам в этом году и в 2020 году. Некоторые не признали себя виновными, а другие находятся на свободе.

Министерство юстиции отказалось от комментариев. Россия отрицает вмешательство в выборы в США, называя свою кампанию в Украине «спецоперацией». Его посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.

Конференция в Ялте, Fort Hawaii

Раздел 951 был принят как часть Закона о шпионаже 1917 года, частично принятого для борьбы с сопротивлением призыву времен Первой мировой войны, и криминализирует действия в качестве иностранного агента без уведомления прокурора США. Хотя ранее он использовался в основном против традиционного шпионажа, дела, возбужденные в последние годы, касались целенаправленных операций по давлению и влиянию.

Закон о регистрации иностранных агентов был принят в 1938 году для противодействия нацистской пропаганде. Иностранные лоббисты обязаны зарегистрироваться в Министерстве юстиции. Прокуратура возбудила немало дел послевоенного Закона о регистрации иностранных агентов; Эксперты заявили, что в последние десятилетия они с осторожностью относятся к предъявлению обвинений по непроверенному закону.

Но в 2019 году представитель Министерства юстиции заявил на юридической конференции, что прокуратура будет уделять больше внимания Закону о регистрации иностранных агентов в связи с «значительным сдвигом https://www.reuters.com/article/usa-trump-lobbying-idINKCN1QO097». предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года.

«Что касается вопросов национальной безопасности, Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) стал одним из первых доступных инструментов, — сказал Мэтью Сандерсон из Caplin & Drysdale.

Помимо Ионова, среди недавно обвиненных россиян были Александр Бабаков, член российского парламента, союзник Владимира Путина, и двое его сотрудников. В апреле их обвинили в найме советников для оказания давления на членов Конгресса США с целью продвижения интересов России.

Прокуроры заявили, что Бабаков поручил неназванному помощнику США пригласить конгрессмена США на конференцию 2017 года в Ялте, спонсируемую крымским лидером, находящимся под санкциями США. Конгрессмен, имя которого не называется, не присутствовал.

Связаться с Бабаковым для комментариев не удалось.

В марте прокуратура обвинила Елену Брэнсон, двойную гражданку США и России, в нарушении Закона 951 и Закона о регистрации иностранных агентов, получив 170 000 долларов из российских государственных средств для организации кампании «Любите Россию» для молодых американцев. Прокуратура заявила, что она также лоббировала чиновников на Гавайях, чтобы они не меняли название бывшего русского форта.

В октябре 2021 года в интервью российскому государственному телеканалу RT после своего возвращения в Россию Брэнсон сказала, что не общалась с политиками США. 8 марта в Facebook посольство России в Вашингтоне назвало обвинения против Брансона «необоснованными».

Считается, что Брэнсон, Бабаков и Ионов находятся в России.

Брэндон ван Грак, партнер Morrison Forster и бывший глава отдела FARA Министерства юстиции, сказал, что власти США вряд ли арестуют их, но обвинение беглецов посылает сигнал Москве о том, чтобы помешать дальнейшей деятельности.

«Это способ сдержать другое правительство — сказать: «Послушайте, мы знаем, что вы здесь делаете, так что прекратите это», — сказал он.

(Репортаж Люка Коэна в Нью-Йорке; редактирование Нолен Уолдер, Эми Стивенс и Мэтью Льюис)