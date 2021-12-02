США и Иран с пессимизмом относятся к возобновлению ядерной сделки

Иранский флаг поднят перед штаб-квартирой Международного агентства по атомной энергии в Вене, Австрия, 23 мая 2021 года. REUTERS / Leonard Voyager // Фото из файла

ВЕНА / СТОКГОЛЬМ (Рейтер) — Соединенные Штаты и Иран в четверг высказались пессимистично в отношении шансов возобновления ядерной сделки с Ираном 2015 года, при этом Вашингтон заявил, что у него нет причин для оптимизма, а Тегеран усомнился в решимости американских и европейских переговорщиков. .

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал репортерам в Стокгольме: «Я должен сказать вам, что недавние шаги, последняя риторика не дают нам многих причин … Иран будет действовать добросовестно.

Блинкен сделал эти замечания после того, как Иран представил европейским державам циркулирующие между официальными лицами США и Ирана в Вене проекты об отмене санкций и ядерных обязательств, в то время как мировые державы и Тегеран стремятся восстановить разорванное соглашение.

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«Мы отправились в Вену с серьезной решимостью, но мы не испытываем оптимизма в отношении воли и намерений Соединенных Штатов и трех европейских сторон сделки», — цитируют иранские СМИ слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабадалахяна. Телефонный разговор с японским коллегой.

Хотя Блинкен сказал, что «Ирану еще не поздно изменить курс и начать конструктивно», казалось, что обе стороны могут попытаться избежать обвинений в случае провала переговоров.

Эти заявления были сделаны на четвертый день непрямых переговоров между США и Ираном о полном возвращении двух стран к соглашению, в соответствии с которым Иран ограничивал свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций США, Европейского союза и Организации Объединенных Наций. .

Переговоры возобновились в понедельник после пятимесячного перерыва в связи с избранием Ираном на пост президента антизападного сторонника жесткой линии.

Международное агентство по атомной энергии ООН заявило в среду, что Иран начал производство обогащенного урана с помощью усовершенствованных центрифуг на своем заводе в Фордо, вырытом в горе, что еще больше подрывает ядерную сделку во время переговоров с Западом о его спасении. Подробнее

«Чего Иран не может сделать, так это сохранить статус-кво в создании своей ядерной программы, пока он замедляет переговоры. Этого не произойдет», — сказал Блинкен репортерам в Стокгольме, возможно, сославшись на это развитие событий.

Неясно, был ли Блинкен осведомлен о недавних предложениях иранцев, когда он делал свои замечания.

«Мы передали им два предложенных проекта … конечно, им необходимо проверить тексты, которые мы им предоставили. Если они готовы продолжить переговоры, мы находимся в Вене, чтобы продолжить переговоры», — сказал главный иранский переговорщик по ядерной проблематике. . Об этом Али Багери Кани заявил журналистам в австрийской столице.

Европейский дипломат в Вене подтвердил доставку проектов документов.

В соответствии с соглашением Тегеран ограничил свою программу обогащения урана, потенциальный путь к ядерному оружию, хотя Иран заявляет, что ищет только гражданскую атомную энергию в обмен на освобождение от экономических санкций.

Но в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от сделки, назвав ее слишком мягкой с Ираном, и вновь ввел жесткие санкции США, что побудило Тегеран нарушить ядерные ограничения, закрепленные в сделке.

«Мы хотим отменить все санкции сразу», — сказал Багери журналистам. Он сказал, что предложение Ирана о том, как проверить снятие санкций — главный приоритет Тегерана на переговорах — будет передано европейским сторонам позднее.

Высокопоставленный европейский дипломат оценил во вторник, что 70-80% проекта соглашения по спасению соглашения 2015 года было завершено, когда Иран и мировые державы в последний раз встречались в июне, хотя было неясно, возобновит ли Тегеран переговоры с того места, на котором они остановились.

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(Репортаж Парисы Хафези в Вене и Хумиры Памук в Стокгольме; дополнительный репортаж Дойны Чиако и Саймона Льюиса в Вашингтоне. Написан Парисой Хафези и Аршадом Мухаммедом. Под редакцией Питера Графа, Марка Генриха, Маргариты Чой и Даниэля Уоллиса

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