На фоне растущего международного осуждения [People’s Republic of China] Министр иностранных дел Энтони Блинкен заявил в своем заявлении, что геноцид и преступления против человечности «продолжают совершаться в Синьцзяне». Соединенные Штаты повторяют свои призывы к Китайской Народной Республике положить конец репрессиям в отношении уйгуров, которые преимущественно являются мусульманами, и членов других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне, в том числе путем освобождения всех произвольно задержанных в концентрационных лагерях и центрах содержания под стражей. . “

Блинкен, который на этой неделе находится в Европе, чтобы навестить своих коллег, добавил: «Эти меры демонстрируют нашу неизменную приверженность многосторонним действиям по поощрению уважения прав человека и проливают свет на тех, кто находится в правительстве Китайской Народной Республики и [Chinese Communist Party] Ответственный за эти зверства ».

Санкции США коснулись двух человек: Ван Цзюньчжэна, секретаря партийного комитета производственно-строительного корпуса Синьцзяна, и Чэнь Минго, директора Бюро общественной безопасности Синьцзяна.

По данным Минфина США, XPCC – это военизированная организация, которая «усиливает внутренний контроль над регионом, продвигая в Китае видение экономического развития Китая». [Xinjiang] Это подчеркивает подчинение централизованному планированию и добыче ресурсов “.

Министерство финансов также добавило, что «по крайней мере с конца 2016 года XPSB применяет репрессивные методы против уйгуров и других этнических меньшинств в регионе, включая массовые задержания и слежку».

Соединенные Штаты уже наложили санкции на XPSB и XPCC. Ван и Чен наказаны в соответствии с Глобальным законом Магнитского, что означает замораживание активов, которые они могут иметь в Соединенных Штатах, и американцы не могут иметь с ними дела.

Трудно сказать точно, какой финансовый ущерб нанесут новые санкции, но с учетом координации с Европой, Великобританией и Канадой это символический удар.

Европейский Союз в понедельник утром Он одобрил санкции против четырех китайских чиновников Участвовал в задержании сотен тысяч уйгуров. В ответ Правительство Китая наказало 10 человек и 4 организации В Европе он утверждает, что «наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяет ложь и дезинформацию».

Санкции ЕС считаются первыми правами человека, введенными Европейским союзом в отношении Китая после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Между тем, Канада объявила, что наложит санкции на четырех физических и одно юридическое лицо, однако пресс-релиз Вы не ставили перед собой этих целей.

Блинкен был среди официальных лиц США, которые встречались с высокопоставленными китайскими чиновниками в Анкоридже на прошлой неделе. Встреча началась с резких слов с обеих сторон, поскольку Блинкен предупредил китайцев, что Соединенные Штаты не рассматривают свои нарушения прав человека в таких местах, как Синьцзян, как чисто внутренние дела, а скорее как угрозу международному порядку, основанному на правилах.

Стюарт Лоу участвовал в подготовке репортажа.