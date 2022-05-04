США могут захватить роскошную российскую яхту на Фиджи

Автор Ник Берри | Служба новостей

ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия. Судья на Фиджи постановил, что роскошная яхта, принадлежащая россиянам, может быть конфискована властями США, но приостановил действие своего постановления как минимум до пятницы, пока адвокаты защиты подают апелляцию.

Яхте Amadea стоимостью 325 миллионов долларов ранее запретили покидать южно-тихоокеанскую страну из-за ее связей с Россией. Это будет продолжаться в настоящее время, не позволяя властям США доставить яхту на Гавайи или куда-либо еще.

Остается открытым вопрос, кому из российских олигархов действительно принадлежит «Амадея», и только одному из них грозит наказание. Есть также вопросы о том, в какой степени юрисдикция Соединенных Штатов распространяется на Фиджи.

Судья Высокого суда Сувы Дипти Амаратунга во вторник вынес постановление, позволяющее Соединенным Штатам конфисковать роскошную яхту после того, как Соединенные Штаты ранее подали ордер на арест. Но судья также допустил паузу, пока адвокаты защиты подали апелляцию.

Следующее решение по делу судья вынесет в пятницу, где он решит, продолжать ли приостанавливать арест яхты до подачи официальной апелляции защиты.

В марте Министерство юстиции США объявило о формировании группы федеральных агентов и прокуроров для преследования богатых россиян или тех, кто помогает России вторгнуться в Украину. Команда под названием Task Force KleptoCapture была создана для захвата олигархических активов с целью оказания давления на Россию с целью прекращения войны.

США утверждают, что настоящим владельцем роскошной яхты Amadea является Сулейман Каримов. Бывший российский экономист и политик был наказан Соединенными Штатами в 2018 году за отмывание денег и подвергся дальнейшим санкциям со стороны Канады, Европы, Великобритании и других стран после вторжения России в Украину.

Каримов нажил состояние, инвестируя в российского производителя золота Паулюса, состояние которого журнал Forbes оценил в 14,5 млрд долларов.

Но адвокаты защиты утверждают, что настоящим владельцем является Эдуард Хдианатов, бывший президент и главный исполнительный директор «Роснефти», российской нефтегазовой компании, контролируемой государством. Судя по всему, в настоящее время Хдианатов не подвергается никаким санкциям, в отличие от многих олигархов и людей, тесно связанных с президентом России Владимиром Путиным, которые понесли наказание с самого начала войны.

Как и в случае со многими роскошными яхтами, истинное право собственности на Amadea трудно определить из-за неясного пути фондов и подставных компаний. На бумаге роскошная яхта зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит Millemarin Investments Ltd. Он также базируется на Каймановых островах.

Адвокаты защиты заявили в суде, что Millemarin Investments Ltd. Она является законным владельцем судна и что компания связана с истинным владельцем или бенефициаром, Худайнатовым. Но власти США утверждали, что настоящим хозяином всех этих фронтов является Каримов.

19 апреля, после того как яхта отплыла на Фиджи из Мексики, Верховный суд Сувы приказал «Амадеа» не покидать Фиджи до тех пор, пока не будут определены основания ордера США на захват корабля. Возможно, отражая вопрос о праве собственности, суд позже обязал фиджийскую прокуратуру внести поправки в первоначальную повестку, в которой фигурировало только имя Каримова, включив также Millemarin Investments Ltd. в качестве второго истца по делу.

На данный момент яхта все еще находится в порту Фиджи с экипажем из 25 человек, который сменяет корабль и выходит из него, в то время как полицейский остается на борту, чтобы следить за тем, чтобы яхта оставалась на месте.

По данным Boat International, Amadea имеет длину 106 метров и построена в 2017 году. Она оснащена альбатросом из нержавеющей стали, который простирается от носа и весит более 5 тонн, аквариумом с живыми омарами на кухне, 10-метровым (33-футовым) ) бассейн и пианино.Нарисованная вручную и большая вертолетная площадка.

Посольство США в Суве ранее заявило в своем заявлении, что США работают с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы возложить расходы на Россию за ее «любимую войну».

«Мы продолжаем усиливать давление на путинских олигархов и работаем с союзниками и партнерами, чтобы преследовать коррупционные выгоды некоторых из самых близких к Путину лиц, независимо от того, где они содержатся в мире», — заявили в посольстве.