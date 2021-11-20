США предупреждают союзников о возможном вторжении России в связи с наращиванием войск возле Украины

ВАШИНГТОН — Представители американской разведки предупредили союзников, что существует короткий период времени, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, что побудило европейские страны сотрудничать с США в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы, заявили они. . Американские и европейские чиновники.
Официальные лица США заявили, что Россия еще не решила, что она намерена делать с силами, которые она собрала возле Украины, но к подкреплениям относятся серьезно, и США не считают, что это розыгрыш.
Апрель ездил d. Хейнс, директор национальной разведки, на этой неделе находится в Брюсселе, чтобы проинформировать послов НАТО о разведке США о ситуации и возможном военном вмешательстве России в Украине. Поездка г-жи Хейнс была давно спланированной и затрагивала множество вопросов, но, по словам проинформированных официальных лиц, среди обсуждаемых краткосрочных угроз была растущая обеспокоенность по поводу России.
США также делятся разведывательной информацией с Украиной. В пятницу генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, с генерал-лейтенантом Валерием Залужным, главнокомандующим украинской армией, обсудят «российскую активность в регионе», говорится в заявлении штаба.
Американская и британская разведка все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность военных действий для захвата территории, превышающей территорию Украины, или для дестабилизации страны, достаточной для прихода к власти промосковского правительства.
Официальные лица США и их союзников забили тревогу в апреле, когда Москва сосредоточила силы у своей границы с Украиной. Но нынешнее наращивание мощностей, которое, по-видимому, включает в себя больше войск и современного вооружения, вызывает больше опасений, особенно в связи с тем, что Россия пытается заглушить украинские беспилотные летательные аппараты. Боевые действия также усилились после того, как Украина использовала один из своих беспилотников для атаки сепаратистских гаубиц, что вынудило Россию устроить панику по самолетам.
Фредерик Б. сказал: «Если мы, Запад, не будем выглядеть сплоченными и готовыми работать вместе, возрастет риск совершения Кремлем ужасного просчета».
Представители американской разведки сообщили союзникам, что г-н Путин разочарован мирным процессом, установленным Францией и Германией в 2014 году после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и организовала сепаратистское восстание на востоке Украины.
Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин, возможно, намеревается обеспечить безопасность сухопутного пути между восточной Украиной и Крымом. Американские аналитики считают, что Путин рассматривает следующие несколько месяцев как уникальный момент для действий.
Когда канцлер Германии Ангела Меркель покинула мировую арену, на Украину стало меньше давления, чтобы она пошла на уступки. Без союза с Германией в Берлине мало руководства.
Рост цен на энергоносители сделал Европу более зависимой от поставок дешевого российского газа, особенно в связи с суровыми зимами и сокращением запасов газа в Европе. Страх потерять доступ к российским энергоносителям может ограничить поддержку жестких санкций Европой.
Представитель Запада в Брюсселе заявил, что Россия уже начала манипулировать поставками энергоносителей в Европу. По словам чиновника, когда цены на энергоносители растут, Путин чувствует, что у него больше свободы действий.
По словам нынешних и бывших официальных лиц, при более высоких ценах и ограниченных поставках у России есть больше денег для оплаты военных операций.
Официальные лица США хотят создать «общий рецепт» действий, которые США и Европа предпримут, если Россия пойдет против Украины военным путем. Хотя есть части российской экономики, которые не подвергались санкциям, Соединенным Штатам потребуется мобилизовать поддержку в Европе, чтобы новые меры были эффективными.
В четверг, когда г-жа Хейнс покидала Брюссель, Сенат подтвердил, что Джулиан Смит станет следующим послом США в НАТО. Ее кандидатура была отложена на несколько месяцев сенатором Тедом Крузом, республиканцем от Техаса, что осложняет усилия США по выработке единого ответа на растущую угрозу для Украины.
В НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг высказал свои собственные предупреждения в отношении России. Выступая в пятницу в Берлине, г-н Столтенберг описал «крупную и необычную» концентрацию российских войск на границе с Украиной. «Совершенно необходимо, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность в отношении наращивания своего военного потенциала, снизила напряженность и ослабила напряженность», — сказал он.
Россия направила свои войска на позицию в Крыму под названием «Мыс Обок», а еще большее количество переместила в бывший складской комплекс недалеко от российского города Павловск. Согласно недавнему отчету Центра стратегических и международных исследований, в результате развертывания российские танки, гаубицы и баллистические ракеты малой дальности «Искандер» оказались в пределах пешей досягаемости от границы с Украиной.
Ранее на этой неделе министр обороны Ллойд Дж. Остин III, увеличение российских войск вызывает беспокойство. «Мы не уверены, что именно сделает г-н Путин, но эти движения определенно привлекают наше внимание», — сказал он.
Растущее беспокойство по поводу намерений России появилось после того, как в этом месяце директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс приехал в Москву по просьбе президента Байдена, чтобы предупредить о любых действиях против Украины.
Официальные лица США предупредили Россию, что использование ее сил для запугивания Украины или захвата дополнительных территорий недопустимо и вызовет решительный ответ со стороны Запада.
В то время как некоторые предупредили, что еще слишком рано судить о реакции Москвы, другие, проинформированные о встрече, полагали, что Россия не воспринимает угрозу жесткого ответа всерьез.
Сотрудники спецслужб все еще пытаются найти связь между миграционным кризисом на польско-белорусской границе и наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной.
Представители спецслужб не обнаружили прямого участия России в пограничном кризисе с Беларусью, и некоторые считают, что президент Беларуси Александр Дж.
Пятница, Польское правительство объявило Г-жа Хейнс встретилась в Варшаве с премьер-министром Матеушем Моравецким и другими официальными лицами, чтобы обсудить вопросы безопасности на «восточном фланге» НАТО. В правительстве заявили, что встречи проводились по запросу США.
Г-н Путин имеет давнюю историю использования драмы в соседних странах для продвижения своих интересов. Западный чиновник заявил, что странам НАТО необходимо иметь в виду, что белорусский кризис и наращивание войск на границе с Украиной происходят одновременно.
«Путин — это флот пехоты, — сказал Джим Таунсенд, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона. «Я думаю, ему нравятся странные вещи. Это играет ему на руку. Все взоры прикованы к границе с Беларусью. А пока он собирает воедино то, что, по его мнению, может потребоваться для поездки в Украину».
Официальные лица США и Европы заявили, что любой ответ на размещение России должен быть тщательно продуман, чтобы избежать эскалации ситуации и дальнейшей опасности для Украины.
«Мы должны быть готовы быть жесткими», — сказал г-н Таунсенд. «Нам не нужно что-то взрывать. Но мы должны быть умными в том, как мы показываем наши военные способности».
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