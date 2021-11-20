США предупреждают союзников о возможном вторжении России в связи с наращиванием войск возле Украины

ВАШИНГТОН — Представители американской разведки предупредили союзников, что существует короткий период времени, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, что побудило европейские страны сотрудничать с США в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы, заявили они. . Американские и европейские чиновники.

Официальные лица США заявили, что Россия еще не решила, что она намерена делать с силами, которые она собрала возле Украины, но к подкреплениям относятся серьезно, и США не считают, что это розыгрыш.

Апрель ездил d. Хейнс, директор национальной разведки, на этой неделе находится в Брюсселе, чтобы проинформировать послов НАТО о разведке США о ситуации и возможном военном вмешательстве России в Украине. Поездка г-жи Хейнс была давно спланированной и затрагивала множество вопросов, но, по словам проинформированных официальных лиц, среди обсуждаемых краткосрочных угроз была растущая обеспокоенность по поводу России.

США также делятся разведывательной информацией с Украиной. В пятницу генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, с генерал-лейтенантом Валерием Залужным, главнокомандующим украинской армией, обсудят «российскую активность в регионе», говорится в заявлении штаба.