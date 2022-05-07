США пытаются преуменьшить свою роль в потоплении российского военного корабля

Администрация Байдена стремилась преуменьшить роль американской разведки в потоплении российского ракетного крейсера «Москва» и дистанцировалась от какой-либо прямой роли в одном из самых больших затруднений России с тех пор, как она напала на Украину.

Через день после того, как официальный представитель США подтвердил, что Соединенные Штаты предоставили Украине информацию о местонахождении корабля, Белый дом и Пентагон в пятницу описали ограниченную роль в атаке в прошлом месяце и заявили, что украинцы принимают собственные решения.

Эти усилия изменили тонкую грань, по которой проходит президент Джо Байден, продвигая усиление поддержки Украины, сопротивляясь критике за то, что он делает недостаточно, пытаясь избежать втягивания Соединенных Штатов в прямой конфликт с Россией.



«Нам заранее не было известно о намерении Украины атаковать корабль», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, как они это сделали в этом случае», — добавил он.

На фоне мощной двухпартийной поддержки Украины администрация предоставила военную помощь на сумму более 3,4 миллиарда долларов, а силы США активно обучают украинские силы использованию гаубиц, беспилотников и другого оборудования в войне, которая сейчас сосредоточена в восточном Донбассе.

В пятницу Белый дом объявил о дополнительной военной поддержке в размере 150 миллионов долларов, включая артиллерийские снаряды, радиолокационные системы, способные обнаруживать артиллерийские снаряды, и другое оборудование.

Отвечая на вопрос о сообщениях о том, что Соединенные Штаты предоставили разведданные о Москве, представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что Украина получает «актуальные и своевременные» разведданные из Соединенных Штатов, но также получает помощь от других стран и сама принимает решения о том, как ее использовать.

«И если они решают что-то сделать с этим интеллектом, они принимают решения о том, как действовать в соответствии с ним», — сказал Кирби.

Официальные лица США настаивают на том, что это битва, которую президент Владимир Путин ведет против Украины, а не опосредованная война с Соединенными Штатами, и что помощь разведки остается в этих пределах.

Представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не знали заранее об атаке на корабль, являющийся флагманом российского Черноморского флота.

«Мы предоставляем им то, что мы считаем актуальной и своевременной информацией о российских подразделениях, что позволит им приспособиться и реализовать свою самооборону в меру своих возможностей», — сказал Кирби. Информация, которую мы им даем, является законной, законной и ограниченной.

Официальный представитель США заявил в четверг, что только Украина решила потопить Москву с помощью своих противокорабельных ракет. Но, учитывая атаки России на украинское побережье с моря, Соединенные Штаты предоставили «пакет разведданных», который включает в себя местонахождение этих кораблей, сказал чиновник, который не был уполномочен говорить публично и говорил на условиях анонимности.

Администрация Байдена активизировала обмен разведывательными данными с Украиной, а также поставки оружия и ракет, чтобы помочь ей отразить российское вторжение. Разоблачение поддержки теракта в Москве со стороны США происходит на фоне давления республиканцев на Белый дом с целью сделать больше для поддержки украинского сопротивления, а опросы показывают, что некоторые американцы задаются вопросом, достаточно ли Байден делает с Россией.

С тех пор, как Путин отдал приказ о вторжении в феврале, Белый дом пытался сбалансировать поддержку Украины, демократического союзника, и не делать ничего, что могло бы спровоцировать прямую войну между Путиным и союзниками США и НАТО. По мере того как война затягивалась, Белый дом усилил военную и разведывательную поддержку, сняв некоторые временные и географические ограничения на то, что он будет сообщать Украине о потенциальных российских целях.

Чиновник, который говорил в четверг, сказал, что Соединенные Штаты не знали, что Украина планировала нанести удар по Москве, до тех пор, пока они не провели операцию.

Выступая ранее в четверг после сообщения New York Times о роли США в поддержке убийства российских генералов на Украине, Кирби сказал, что американские агентства «не предоставляют разведывательные данные о местонахождении старших военачальников на поле боя и не участвуют в принятии решений о нацеливании на украинских военных». военный.» .

«Украина объединяет информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с информацией, которую они собирают сами, а затем принимают собственные решения и предпринимают собственные действия», — сказал Кирби.