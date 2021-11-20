МАНАМА, Бахрейн. Администрация Байдена пытается убедить своих арабских союзников в том, что Соединенные Штаты, несмотря на несогласие, не обидели регион и движутся к дверям.

Сложно продать. На встрече в субботу в Бахрейне накануне глобальных переговоров, направленных на обуздание ядерных амбиций Ирана, министр обороны Ллойд Дж. Остин III столкнулся с серьезными вопросами о том, как арабские союзники проводят политику национальной безопасности США. Это происходит каждые четыре-восемь лет с новым президентом.

С президентом Байденом сейчас пытаясь отступить Президент Дональд Дж. Трамп собственная отмена Президент Барак Обама Ядерная сделка с Ираном, некоторые арабские союзники выразили разочарование по поводу того, что они оказались посередине и вынуждены идти своим путем. Например, Объединенные Арабские Эмираты предпринимают шаги для ослабления напряженности в отношениях с Тегераном после многих лет более жесткого тона.

Ревущий американец Выход из Афганистана В августе, спустя 20 лет, объявил о выходе Боевые силы США выведут из Ирака к концу этого года, недавнее преувеличение администрации Байдена Китай — самый большой и самый опасный приоритет национальной безопасности Они собрались вместе, чтобы оставить чиновников на Ближнем Востоке, который в последние двадцать лет сильно беспокоила национальная безопасность США, чувствовать себя обделенными.