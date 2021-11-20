США пытаются убедить арабских союзников в том, что они не уйдут с Ближнего Востока.

МАНАМА, Бахрейн. Администрация Байдена пытается убедить своих арабских союзников в том, что Соединенные Штаты, несмотря на несогласие, не обидели регион и движутся к дверям.
Сложно продать. На встрече в субботу в Бахрейне накануне глобальных переговоров, направленных на обуздание ядерных амбиций Ирана, министр обороны Ллойд Дж. Остин III столкнулся с серьезными вопросами о том, как арабские союзники проводят политику национальной безопасности США. Это происходит каждые четыре-восемь лет с новым президентом.
С президентом Байденом сейчас пытаясь отступить Президент Дональд Дж. Трамп собственная отмена Президент Барак Обама Ядерная сделка с Ираном, некоторые арабские союзники выразили разочарование по поводу того, что они оказались посередине и вынуждены идти своим путем. Например, Объединенные Арабские Эмираты предпринимают шаги для ослабления напряженности в отношениях с Тегераном после многих лет более жесткого тона.
Ревущий американец Выход из Афганистана В августе, спустя 20 лет, объявил о выходе Боевые силы США выведут из Ирака к концу этого года, недавнее преувеличение администрации Байдена Китай — самый большой и самый опасный приоритет национальной безопасности Они собрались вместе, чтобы оставить чиновников на Ближнем Востоке, который в последние двадцать лет сильно беспокоила национальная безопасность США, чувствовать себя обделенными.
«Теперь, когда вы круглосуточно выводите свои боевые силы из Ирака, а Афганистан выводит, есть много опасений», — сказал Фархад Алаеддин, глава Консультативного совета Ирака, исследовательского института в Багдаде. Остин во время сессии вопросов и ответов в субботу на Международной конференции Международного института стратегических исследований в Манаме, столице Бахрейна. «Ваши партнеры по совместному размещению обеспокоены, и некоторые начинают искать укрытие».
Министр обороны приложил усилия, чтобы заверить своих коллег в Бахрейне, что Соединенные Штаты будут продолжать вести дела на Ближнем Востоке. Ссылаясь на «сильную обеспокоенность, которую я слышу, — настаивал г-н Остин, — мы не откажемся от этих интересов в будущем».
В рамках дипломатических мероприятий в эти выходные Бретт МакГерк, координатор Белого дома по Ближнему Востоку, и Роберт Малли, посланник Байдена в Иране, присоединились к министру обороны в Манаме.
Г-н Остин сказал, что администрация Байдена будет стремиться противостоять Ирану, даже если Соединенные Штаты пытаются возобновить ядерную сделку 2015 года, от которой отказался Трамп. Последний раунд переговоров по возобновлению этой сделки — Запланировано на начало 29 ноября В Вене официальные лица были особенно пессимистичны в отношении ближайшего прорыва.
«Мы по-прежнему привержены дипломатическому исходу по ядерной проблеме», — сказал г-н Остин. «Но если Иран не желает серьезно заниматься, мы рассмотрим все варианты, необходимые для поддержания безопасности Соединенных Штатов».
Эти возможности ограничены. Если г-н Трамп, несмотря на всю свою широко разрекламированную ненависть к Тегерану, воздержится от ударов по ядерным объектам Ирана из-за опасения спровоцировать новое продолжительное вмешательство США в регионе, то г-н Байден вряд ли предпримет такие действия, признают его помощники. , сколько бы «вариантов» ни упоминал мистер Остин. Действительно, опасения по поводу срыва надвигающихся ядерных переговоров являются одной из причин, по которой администрация до сих пор воздерживается от ответа Ирану в связи с вооруженной атакой дронов в прошлом месяце на военную базу США на юге Сирии.
Официальные лица США заявляют, что, по их мнению, атака беспилотников, в результате которой никто не пострадал, была ответом Ирана на удары израильской авиации по Сирии.
пять Были запущены так называемые дроны-смертники На американской базе в Аль-Танфе 20 октября, что Центральное командование США охарактеризовало как «преднамеренную и скоординированную» атаку. Высокопоставленный военный чиновник США сказал, что только два взорвались при ударе, но они были заряжены гранулами и осколками с «явным намерением убить».
Официальные лица заявили, что большая часть из 200 американских военнослужащих, дислоцированных на базе, основная роль которых заключается в обучении сирийских ополченцев борьбе с Исламским государством, были эвакуированы несколькими часами ранее после получения информации от израильской разведки.
Официальные лица США заявили, что, по их мнению, Иран направил и предоставил силы, которые осуществили атаку. Иран не взял на себя ответственность за теракт, хотя иранские СМИ хвалили его.
Брайан Катулис, вице-президент по политике Института Ближнего Востока, охарактеризовал политику администрации Байдена в регионе как «шаг на воду». Он предупредил, что это может вызвать врожденные проблемы.
«В неспокойном регионе море может стать неспокойным, и волны могут набухать в любой момент, что делает невозможным удержание на плаву», — сказал г-н Катулис.
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