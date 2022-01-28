США считают, что встреча в ООН — это возможность для России прояснить свою позицию

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступает на заседании Совета Безопасности ООН в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2021 г. Джон Минчелло/Пол через Reuters

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что заседание Совета Безопасности ООН в понедельник, посвященное усилению российских сил на границе с Украиной, даст «России возможность прояснить, что она делает», сказал российский чиновник. Он указал, что может попытаться остановить дебаты в Генеральном совете.

«Хотя я думаю, что будут некоторые отклонения и, возможно, некоторая дезинформация… у России также есть явная возможность сообщить Совету Безопасности, видят ли они путь дипломатии или заинтересованы в продолжении конфликта», — сказал представитель США. На условиях анонимности.

Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, отрицая при этом планы вторжения. Несколько раундов переговоров прошли без прогресса, но США, НАТО и Россия оставили дверь открытой для дальнейшего диалога.

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд в четверг попросила членов Совета Безопасности ООН, состоящего из 15 членов, провести в понедельник публичную встречу, чтобы обсудить «угрожающее поведение» России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и в Беларуси.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в пятницу назвал высказывания Томаса Гринфилда «необоснованными утверждениями и предположениями».

«Мы надеемся, что члены Совета Безопасности ООН (СБ ООН) не поддержат очевидный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН», — написал Полянский в Твиттере, предположив, что Россия может призвать к голосованию в попытке остановить собрание.

Любой член Совета Безопасности может объявить голосование о запрете заседания. Для продвижения встречи необходимо как минимум девять голосов, и Китай, Россия, США, Великобритания и Франция не могут воспользоваться своим правом вето. Дипломаты ООН заявили, что любая попытка остановить встречу в понедельник, скорее всего, потерпит неудачу.

«Мы уверены, что в Совете есть широкая поддержка этой встречи», — сказал официальный представитель США. Второй представитель администрации США назвал заседание совета «превентивным инструментом в наших дипломатических усилиях».

Совет Безопасности ООН десятки раз собирался по кризису на Украине с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Он не может предпринять какие-либо действия, потому что Россия является одним из пяти прав вето Совета.

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(Репортаж Мишель Николс), а также Стива Холланда. Под редакцией Алистера Белла и Синтии Остерман

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