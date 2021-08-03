США требуют освобождения 24 российских послов в связи с истечением визы 3 сентября Новости | DW

В понедельник российские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты попросили 24 российских послов покинуть страну после истечения срока действия американских виз 3 сентября.

Анатолий живет в Вашингтоне. Национальный интерес В коротком интервью, опубликованном в воскресенье, посольство России сообщило в Facebook, что Соединенные Штаты наложили трехлетний запрет на пребывание в должности российских послов в Соединенных Штатах за то, что они не продлили визы его сотрудникам.

По словам Антонова, «эмиссии послов редко проводятся под предлогом расстояния».

Он добавил, что были случаи, когда визы отменяли без представления детей и супругов российских послов.

Соединенные Штаты называют заявления Антоно «неточными».

Представитель Госдепартамента Нейт Прайс заявил в понедельник, что «ситуация с Антоно не точна». Он сказал, что в трехлетних визах нет ничего нового.

Впервые Соединенные Штаты изменили свою позицию в отношении послов США в России после встреч на высоком уровне между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в Женеве, а также госсекретарем США Венди Шерман и министром иностранных дел России. Сергей Рыбков в прошлом месяце.

Несмотря на неудачу дипломатической миссии России в Вашингтоне Национальный интерес В интервью Антонов сказал: «Мы можем положительно оценить соглашение между двумя президентами о восстановлении профессионального и официального диалога по ключевым темам, представляющим взаимный интерес, таким как стратегическая стабильность, кибербезопасность и функционирование дипломатических миссий».

Новые правила сокращают дипломатические усилия США в России

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили, что Россия была вынуждена уволить 182 местных российских сотрудника во всех частях своего посольства.

Дипломатические миссии США в России вынудили освободить 182 местных сотрудника

Прайс: «Эти действия оказывают негативное влияние на деятельность посольства США в России, потенциально на безопасность нашего персонала».

Госдепартамент понимает, что правительство России готово принять аналогичные меры против некоторых союзников США.

ar / aw (Interfox, Reuters)